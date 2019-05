Prosegue l'appuntamento settimanale in compagnia della soap opera di Canale 5, 'Una vita' che riesce a tenere alta la concentrazione dei milioni di telespettatori italiani. Si avvicina il mese di giugno che regala nuovi colpi di scena allo spettatore.

Pubblicità

Pubblicità

Le anticipazioni dell'appuntamento di giovedì 30 maggio svelano che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Arturo. L'uomo deciderà di presentarsi alla riunione presso la dimora di Zavala e si metterà alla ricerca di Silvia. La donna farà notare il documento segreto del generale ma l'uomo si accorgerà dell'inganno e coglierà in flagrante i due innamorati. Casilda, dal canto suo perderà la memoria in merito a quanto successo e non si renderà conto della tragedia riguardante la morte di Martin.

Una Vita, anticipazioni: il colonnello Valverde muore durante le ... - gogomagazine.it

Huertas, invece, sarà impegnata a fermare le intenzioni di Diego venuto a conoscenza delle violenze subite da Blanca. La donna chiamerà in aiuto Leonor nella speranza di impedire che il giovane uomo possa commettere un grave errore che potrebbe rovinare la sua vita.

Rosina vuole scoprire cosa stia nascondendo il marito e fa i conti con la confessione dell'uomo

Un altro capitolo riguarda lo scontro tra Rosina e Flora a causa del comportamento di Liberto che ha tradito la fiducia della moglie.

Pubblicità

Le anticipazioni dell'appuntamento di venerdì 31 maggio rivelano che Rosina si accorgerà dello strano comportamento del marito. La donna, per capire cosa sia successo all'uomo, deciderà di preparare una cena speciale per Liberto e si servirà dell'aiuto di Casilda. Questa sorpresa farà andare Liberto in preda ai sensi di colpa al punto che confesserà alla moglie di aver baciato Flora. Non si farà attendere la reazione di Rosina delusa dal comportamento del consorte e si dimostrerà molto violenta nei confronti dell'uomo. La moglie di Liberto non vorrà sentire ragioni e si recherà alla polizia per denunciare Flora di adulterio.

Rosina vuole denunciare Flora che ha baciato Liberto

La vicenda si complicherà per Rosina (Sandra Marchena) in quanto Flora (Alejandra Lorenzo) non è sposata con Inigo. Casilda continuerà a condurre Una vita tranquilla e farà fatica a ricordare il passato. La donna non capirà di essere vedova del marito Martin morto nel corso del tumulto avvenuto ad Acacias, nell'intento di salvare la vita di Diego. Casilda non ricorda niente di ciò che è successo per via di un colpo alla testa in seguito alla morte di Martin.

Pubblicità

La situazione avrà un cambiamento nel momento in cui Casilda (Marita Zafra) farà i conti con il dolore dovuto alla vedovanza e ciò accadrà quando troverà un berretto appartenente a una persona defunta di nome Enraje. Infine la domestica della famiglia Hidalgo si troverà alle prese con la fine dell'amnesia.