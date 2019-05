Sta facendo molto discutere il nuovo brano di J-Ax, intitolato 'Timberland pro'. Il pezzo, a dir poco diretto e sfacciato, è fuori da oggi sui digital stores, nonché su tutte le principali piattaforme di streaming musicale. La pubblicazione di 'Tiberland pro' è stata accompagnata anche da un video, diretto da Giacomo Troglia, altrettanto sfrontato ed irriverente.

Nel brano e nel videoclip sono infatti presenti numerose risposte del rapper e cantante milanese in merito a diverse questioni che lo hanno toccato pubblicamente. Alcuni attacchi sono palesi, altri meno, come la presunta frecciatina all'ex socio e amico Fedez, che sta facendo discutere online.

J Ax a sinistra, Fedez, con la sua Lamborghini, a destra

Gli sfottò alle 'mamme leghiste'

Inequivocabili le critiche ad una parte dell'elettorato leghista, che negli ultimi anni ha riservato spesso e volentieri pesanti critiche al cantante milanese. Emblematico in tal senso questo passaggio del brano: "Ho l'amore delle milf e l'odio di mamme leghiste / Ho un amico tunisino che si fa le loro figlie", accompagnato nel video dalla presenza di un gruppo di donne che espone uno striscione che recita 'J-Ax tossico'.

L'attacco a Rolling Stone Italia

Altrettanto palese l'attacco mosso nei confronti del noto magazine musicale Rolling Stone. Attorno al minuto 2:50 del pezzo J-Ax dichiara: "Ho riso di ogni recensione pessima / Perché ho gente con i miei testi tatuati sulla vertebra".

La frase di per sé sembrerebbe essere una generica critica alla stampa di settore in ambito musicale, da sempre avversa a J-Ax, almeno nella maggior parte dei casi. A quanto pare però l'attacco ha un destinatario ben preciso, ovvero la sopracitata edizione italiana di Rolling Stone, dato che nel video è possibile vedere J-Ax mostrare la rivista, e cederla poi ad un ragazzo seduto sul WC, lasciando intendere che quest'ultimo la utilizzerà al posto della carta igienica. Il tutto accade mentre l'ex coach di The Voice of Italy pronuncia la rima sopracitata.

La presunta frecciatina a Fedez: 'Non ho niente da dimostrare né da compensare'

La presunta frecciatina a Fedez, individuata da alcuni utenti tra i commenti, sarebbe invece in questo passaggio: "Non ho niente da dimostrare né da compensare / Quindi non ho Lamborghini, perché c'ho il ca... normale".

Secondo alcuni utenti si tratterebbe di un palese riferimento all'ex socio ed ex amico Fedez, che nei mesi scorsi aveva suscitato polemiche online mostrando pubblicamente, tramite i suoi popolarissimi canali social, di aver acquistato una Lamborghini.

Ovviamente, anche se per molti osservatori non c'è alcun dubbio, sarà impossibile dimostrare la validità di questa tesi – che tanti altri stanno invece contestando – a meno che J-Ax non decida di confermarla.

Poco dopo la pubblicazione del video J-Ax ha diffuso un comunicato, nel quale sembra per certi versi mettere le mani avanti rispetto alle critiche che quasi certamente arriveranno dalla stampa. Il pezzo sta in ogni caso ricevendo feedback positivi da buona parte dei fan di lungo corso dell'ex Articolo 31, che speravano da tempo di rivedere un J-Ax in versione più Rap e meno pop.