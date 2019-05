Lino Guanciale continua a ottenere un successo importante e nel corso di questi anni ha avuto una svolta determinante per quanto riguarda l'ambito della fiction e del cinema. In quest'annata è stato protagonista di tre fiction di grande successo e giunte alla seconda stagione come 'Non dirlo al mio capo', 'L'allieva' e 'La porta rossa'.

Gli impegni non mancano per l'avezzanese e in queste settimane si sta parlando della sua partecipazione come protagonista nella fiction inedita ispirata alla penna dello scrittore napoletano Maurizio De Giovanni. Non c'è nulla di ufficiale in merito a questa notizia in quanto non è giunta la conferma da parte dei vertici della Rai.

I prossimi impegni dell'attore Lino Guanciale, re della fiction

Adesso il protagonista della Serie TV è costantemente impegnato su tre fronti come fiction, teatro e cinema.

Nel corso dell'intervista a 'La gazzetta di Parma', Guanciale ha posto l'accento sulle fiction dopo aver ricevuto una precisa domanda in merito alla riconferma delle serie televisive. La risposta dell'attore è stata vaga e non ha potuto dare una spiegazione approfondita. Il re delle serie tv non ha nascosto che, nei prossimi mesi, sarà impegnato nelle riprese di molte fiction.

Novità con produzioni internazionali

L'attore ha spiegato che dovrà girare molte serie televisive per Rai uno e Rai due, attraverso queste parole: "Alcune sono novità con produzioni internazionali".

Questa rivelazione crea ulteriore curiosità ma dà un indizio. Ciò significa che dovrebbe prendere parte alla terza stagione de 'I Medici', dove ritroverà l'amica Alessandra Mastronardi. Il successo non è mai mancato a Guanciale che, attraverso l'interpretazione di qualsiasi personaggio, riesce a incuriosire lo spettatore. Ne sono esempi personaggi completamente differenti, come il medico Conforti, l'avvocato Vinci e il commissario Cagliostro.

Il prossimo 18 maggio l'avezzanese riceve un premio importante a San Miniato

Nel frattempo il prossimo 18 maggio Lino Guanciale sarà impegnato a San Miniato dove riceverà un premio importante.

Si tratta de "La stella dell'arte per il teatro", un riconoscimento creato dall'Ucai e volto a premiare gli attori distintisi nelle arti portandole a un livello eccellente. Continua un momento magico per l'avezzanese che, nel 2017, ha ricevuto il Premio Flaiano come protagonista del film-documentario intitolato "Un'avventura romantica" e diretta dal regista Davide Cavuti. Non si può dimenticare che nel 2018 Guanciale ha ricevuto il premio ANCT per il ruolo ricoperto all'interno dello spettacolo teatrale La classe operaia va in paradiso.