Il Paradiso delle Signore è una popolarissima soap opera che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1, a partire dalle 15:30. Le anticipazioni, come di consueto, regalano entusiasmanti novità per questa seguitissima telenovela. In particolare, Spinelli minaccerà Umberto puntandogli una pistola. Ma non solo, uno spazio importante per le puntate che vedremo da domani 16 fino all'ultima puntata settimanale di venerdì 17 maggio sarà dedicato a Tina che riceverà le attenzioni della stampa dopo le dichiarazioni rilasciate da sua madre.

Pubblicità

Pubblicità

Questa situazione imbarazzante diventerà il terreno per uno scontro molto aspro tra madre e figlia. Gabriella prenderà una decisione sull'incontrare o meno il suo ammiratore segreto.

II Paradiso delle Signore, spoiler: Umberto minacciato da Spinelli

Nel dettaglio, Tina sarà coinvolta in una polemica con la stampa che scaturirà dopo le dichiarazioni rilasciate da sua madre. Questo provocherà una forte arrabbiatura da parte di Tina. Gabriella sarà entusiasta di aver trovato un nuovo lavoro, successivamente deciderà di declinare il corteggiamento incessante messo in atto da un suo ammiratore segreto.

Il Paradiso delle Signore, Spinelli minaccerà Umberto con una pistola.

Nella puntata di venerdì 17, Luca Spinelli minaccerà Umberto puntandogli una pistola, intanto Luciano finirà in ospedale dopo l'arresto di Oscar. Tina farà chiarezza sui suoi sentimenti e deciderà di proseguire la sua relazione con Sandro.

Il Paradiso delle Signore, venerdì 17 l'ultima puntata

Il Paradiso delle Signore 3 è stata una serie molto entusiasmante per gli appassionati. Le notizie per i telespettatori, però, non sono buone. Infatti venerdì 17 andrà in onda l'ultimo episodio dei 180 che hanno caratterizzato la terza stagione della telenovela.

Pubblicità

Quest'ultima stagione ha avuto inizio il 10 settembre dello scorso anno ed è andata in onda con ben 5 episodi a settimana. L'attore che interpreta Vittorio Conti, Alessandro Tersigni, sul suo profilo ufficiale Instagram ha annunciato la fine di questo ciclo di puntate: ''Il Paradiso delle Signore continua fino a metà maggio (venerdì 17 nrd), poi tutti in vacanza''.

Repliche Il Paradiso delle Signore, ecco quando iniziano

La fine imminente della soap non lascerà a bocca asciutta i fan delle imprese di Spinelli e dei suoi compagni di avventura.

La Rai e la società che produce la soap hanno rinnovato il contratto su base biennale. E in virtù di questo accordo, Rai 1 da lunedì 20 maggio trasmetterà le repliche de Il Paradiso delle Signore. Ci sono novità anche in merito al cast che vedremo nelle prossime stagioni: Vittorio, Adelaide e Umberto saranno certamente tra i protagonisti nelle prossime puntate.