Prosegue l'appuntamento con 'Il paradiso delle signore' che si distingue per la capacità di tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani, alle prese con i colpi di scena nella vita dei personaggi principali. Si avvicina l'ultima settimana in compagnia del prodotto televisivo che chiude la sua terza stagione, con la puntata numero 180. La soap opera è diretta da Isabella Leoni, Marco Maccaferri, Riccardo Mosca e Francesco Pavolini.

Le anticipazioni della soap opera di Rai uno.

I fan avranno la possibilità di seguire le repliche de Il paradiso delle signore tramite Rai premium oppure nella versione streaming su Rai play. Le anticipazioni delle puntate che sono trasmesse su Rai uno da lunedì 13 fino a venerdì 17 maggio fanno notare che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Marta. Quest'ultima sta vivendo una situazione pericolosa che finisce per riavvicinare la donna a Vittorio, a dimostrazione che la loro storia d'amore non è mai terminata. Ci saranno anche lieti eventi che vedranno unirsi le famiglie, ma non mancheranno i colpi di scena per i componenti della famiglia Guarnieri.

La preoccupazione per Marta, alle prese con la follia dello Spinelli

Umberto (Roberto Farnesi) si troverà alle prese con un periodo complesso e s'interrogherà sul luogo in cui possa trovarsi la figlia, che è sparita da alcuni giorni. La giovane donna è rimasta vittima del piano organizzato da Luca Spinelli che ha avuto come complici Lisa e Andreina (Alice Torriani). Questa situazione ha destato la preoccupazione del dottor Conti che, dopo aver sentito a telefono la donna amata, si è reso conto dello strano comportamento di Marta.

Quest'ultima continuerà a essere tenuta prigioniera nella villa di Rapallo da Luca che si diverte a fare del male alla ragazza, in quanto le intenzioni dell'uomo sono sempre state volte alla distruzione della famiglia Guarnieri. Lo stesso discorso vale per il grande magazzino.

Luca perde il controllo dell'autovettura

Umberto e Vittorio (Alessandro Tersigni) si renderanno conto della gravità della situazione e per questo motivo decideranno di darsi da fare, con l'intento di mettersi alla ricerca di Marta, della quale non sembrano esserci tracce.

Il commendatore e Vittorio decideranno di andare nella villa di Rapallo pe capire se possano trovarsi in quel luogo, ma faranno i conti con un retroscena inaspettato. Luca e Marta (Gloria Radulescu) sono partiti, in quanto lo Spinelli si renderà conto che i due uomini sono sulle sue tracce, ma il fidanzato della contessa Sant'Erasmo finirà per perdere il controllo dell'autovettura, nel tentativo di fuga dalla Liguria.