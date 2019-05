Prosegue l'appuntamento con la soap opera 'Il Paradiso delle SAignore daily' che va in onda sul piccolo schermo al solito orario regalando tante sorprese. Anche nei prossimi episodi della soap opera, trasmessa tutti i giorni della settimana alle ore 15:45, non mancheranno i colpi di scena.

Luca riesce a organizzare il piano con il rapimento della giovane Guarnieri

Le anticipazioni delle puntate che partono da lunedì 13 per arrivare fino a venerdì 17 maggio pongono la concentrazione intorno alla figura di Vittorio.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni fino al 17 maggio

Quest'ultimo si renderà conto dell'inganno organizzato ai suoi danni da Lisa presentatasi come la sua sorellastra e capirà che, dietro questa situazione, si nasconda il nome di Luca. Lo Spinelli proseguirà il piano per fare del male alla famiglia Guarnieri e al dottor Conti in quanto direttore del grande magazzino. Vittorio (Alessandro Tersigni) è giunto ad un chiarimento con Marta con la quale ha avuto delle incomprensioni per via della presenza ostacolante di Lisa (Desirée Noferini).

Umberto e Vittorio arrivano alla villa, ma non trovano nessuno

Conti, nel momento in cui ha ritrovato l'amore della giovane Guarnieri, affronterà un nuovo distacco a causa del rapimento di Marta organizzato da Luca. Questa situazione costringerà il dottor Conti a mettere in atto delle ricerche per ritrovare la donna amata. Ci sarà una grande coesione tra Vittorio e Umberto (Roberto Farnesi) che si uniranno per mettere in salvo la giovane Guarnieri. Marta continuerà ad essere tenuta prigioniera nella villa di Rapallo dove Spinelli ha deciso di recarsi per risolvere un problema legato al passato.

I due uomini si accorgono dei segni di un sinistro

Secondo gli spoiler, Umberto e il dottor Conti giungeranno in Liguria, ma non troveranno la giovane donna. I due uomini non si perderanno d'animo e proseguiranno le ricerche della giovane Guarnieri, dopo essersi accorti dei segni di un sinistro che faranno temere per il peggio. Marta verrà trovata in fondo ad un dirupo dal padre e dal compagno. Nel frattempo Adelaide farà ritorno nella città di Milano dopo il soggiorno parigino e, giunta nella villa, la contessa si accorgerà dello strano comportamento della nipote.

La Sant'Erasmo verrà a sapere che Marta ha deciso di lasciare l'ospedale, non seguendo i consigli del medico. Non ci resta attendere la messa in onda delle prossime puntate per scoprire nel dettaglio cosa succederà ai personaggi della soap di Rai Uno. Intanto la terza stagione de Il Paradiso delle Signore si è rivelata un grande successo. Solamente nei primi mesi è sembrato essere un flop, ma la situazione ha avuto un evidente capovolgimento.