La longeva soap opera di Rai Tre, 'Un posto al sole' va in onda sul piccolo schermo dal lontano 21 ottobre 1996 ed è ambientata nello storico palazzo Palladini. Siamo vicini alla conclusione della terza settimana del mese di maggio che regala altri colpi di scena nella vita dei personaggi principali.

Gli spoiler dell'episodio numero 5254 svelano che proseguirà la vicenda riguardante Prisco alle prese con la paura di ritornare in carcere. Franco, dal canto suo dopo essersi reso conto di essere stato vittima del piano organizzato da Gaetano deciderà di rispondere al camorrista. Il coach compirà un gesto provocatorio nei confronti dell'uomo che potrebbe avere delle ripercussioni.

Franco compie un gesto provocatorio nei confronti del rivale

Il signor Boschi si renderà conto del fatto che questo atto non può essere considerato fine a sé stesso e Prisco (Fabio De Caro) sarà intenzionato a vendicarsi nei confronti del marito di Angela aumentando la gravità della situazione.

Un posto al sole, spoiler di giovedì: Ferri alle prese con la sua coscienza

Questa vicenda complessa finirà per avvicinare Angela (Claudia Ruffo) e Ciro (Vincenzo Alfieri) dopo che la moglie di Franco ha chiesto al pugile di tenere d'occhio Franco (Peppe Zarbo). Ciro dimostrerà di essere particolarmente attratto dalla signora Boschi e ci saranno altri problemi aumentando la curiosità nell'animo dello spettatore.

Un momento importante per il dottor Sartori e la moglie

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli).

Quest'ultimo non riuscirà a riprendersi da un periodo complesso e dovuto alla notizia della morte di Tommaso. L'imprenditore si vedrà costretto a fare i conti con la propria coscienza che lo porterà a fare delle valutazioni. Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro), invece, riusciranno a ritrovare la serenità dopo aver fatto i conti con una notizia importante per il loro futuro. Si tratta dell'eredità di Gigi Del Colle dopo che la signora Sartori si è resa protagonista di una lunga battaglia con i cugini.

Si avvicina il giorno del battesimo del piccolo Lorenzo per la felicità di Mariella

Nel frattempo Mariella (Antonella Prisco) sarà molto felice per l'avvicinarsi di un giorno importante e potrà godere del supporto del compagno Guido (Germano Bellavia). L'entusiasmo della vigilessa sarà evidente, ma nonostante ciò, ci saranno delle persone decise a remare contro le decisioni dell'Altieri in merito al padrino. Uno degli invitati prenderà in mano la situazione e avrà intenzione di mettere in atto un boicottaggio riguardo alla scelta del padrino.

Mariella infatti aveva deciso il comandante, ma adesso la vicenda potrebbe subire un capovolgimento.