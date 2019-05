A sorpresa, Rocco Fredella lascia inaspettatamente il Trono Over di Uomini e Donne, il dating show in onda ogni pomeriggio su Canale 5 condotto dalla presentatrice romana Maria De Filippi. Il cavaliere era arrivato in trasmissione per avviare una conoscenza con Gemma Galgani, però tra i due la frequentazione è finita in malo modo e Rocco ha deciso di non intraprendere più nessun'altra conoscenza con nessuna delle altre dame del programma. Proprio per questo preciso motivo, durante la puntata di quest'oggi, Fredella ha deciso di lasciare definitivamente il programma di Mediaset.

Uomini e donne, Trono Over: Rocco lascia il programma in lacrime

Il cavaliere ha spiegato in lacrime che è stato costretto a lasciare Uomini e donne perché non sta bene. Infatti, il suo obiettivo era quello di trovare l'amore all'interno del programma in onda su Canale 5, proprio perché da quando ha divorziato con sua moglie, quasi 8 anni fa, è rimasto solo. Ma purtroppo non è riuscito a trovare ciò che desiderava e proprio la settimana scorsa ha preso la decisione di abbandonare Uomini e Donne dopo un lungo sfogo con la redazione.

Inoltre, sembrerebbe proprio che questo non sia stato l'unico motivo che ha spinto il cavaliere ad abbandonare il dating show di Mediaset ci sarebbero, infatti, anche motivi di lavoro e problemi economici che lo hanno spinto a ritornare alla sua vecchia vita.

I sospetti di Gianni Sperti

Dunque, dopo Michele anche Rocco ha deciso di abbandonare il programma condotto da Maria De Filippi, ed ecco che l'opinionista Gianni Sperti mostra i suoi dubbi sull'abbandono di entrambi non credendo a nessuna delle due versioni, in quanto gli sembra molto strano che abbiano lasciato improvvisamente il programma senza una valida motivazione.

Successivamente, Rocco prova a spiegarsi nuovamente e poi se ne va in lacrime, come vi abbiamo già detto. Però, prima di andare definitivamente via dallo studio, ha una discussione con Gemma che appare molto dispiaciuta e triste per questo improvviso abbandono e sfogo da parte del cavaliere. Ma subito viene accusata dagli opinionisti tv, Gianni e Tina Cipollari. Questi ultimi hanno infatti affermato che è colpa di Gemma che ha reso il percorso di Rocco molto difficile all'interno del programma, in quanto spesso lo accusava di non essere realmente interessato a lei.

Inoltre, c'è da aggiungere che questi sospetti di Gianni sono ampiamente condivisi anche dal pubblico in studio, anche se questi ultimi non approvano le accuse nei confronti della Galgani. Infatti, a detta del pubblico presente in studio, Gemma non avrebbe nessuna colpa per questo abbandonano da parte del cavaliere, cosa che ci tiene a precisare anche Maria De Filippi. La dama era spesso convinta che Rocco fosse più interessato a crearsi un immagine televisiva attraverso serate e altro.

Proprio per questo motivo, Gemma si difende e afferma di non volere nessuna responsabilità per quanto accaduto.