Le puntate primaverili di Un posto al sole promettono diversi colpi di scena.

I problemi di Patrizio

Patrizio è tornato a Napoli assumendo un comportamento inconsueto: il ragazzo, infatti, è eccitato e su di giri e questo ha da subito scatenato sospetti sui suoi cari. Il fratello minore dei Giordano si era trasferito ad Alba per un importante lavoro in un ristorante stellato e fare un passo per il suo sogno di diventare uno chef prestigioso. Durante il suo soggiorno in Piemonte, però, la sua fidanzata Rossella l'aveva lasciato gettandolo nello sconforto.

Patrizio sembrava aver superato questo momento difficile, invece a quanto pare non è così. Il giovane chef ha iniziato a fare uso di anfetamine e questo spiega il suo umore particolare. Ad aiutarlo in questa delicata fase troverà Vittorio, suo storico amico. Ma le difficoltà non finiscono qui, perché vedremo spesso Patrizio arrivare a uno scontro con Rossella. Probabilmente non ha mai smesso di amarla. Intorno a Rossella, però, adesso gira Mimmo Priore, il bullo che ha messo in difficoltà Michele Saviani (il patrigno della ragazza) e che ha commesso impunemente la rapina al Caffè Vulcano. Patrizio potrebbe provocare la gelosia di Mimmo e correre nuovi pericoli per questa situazione.

Il giovane Patrizio Giordano ancora in pericolo

Gli ostacoli della famiglia Giordano

La famiglia Giordano sta passando da un po' di tempo un periodo pieno di incomprensioni, soprattutto nel rapporto che lega il padre (Raffaele) ai figli (Diego e Patrizio). Quando Diego è tornato a Napoli dall'America, non poche difficoltà hanno atteso la famiglia: prima il problema al cuore del maggiore, poi il grosso litigio tra i fratelli. Diego, infatti, si era innamorato di Rossella - la fidanzata di Patrizio - ed era ricambiato dalla ragazza.

Tra i due l'attrazione era molto forte, ma Diego ha saputo trattenere gli istinti e non abbandonarsi al sentimento che provava per la ragazza. Quando il fratello minore ha saputo di questi avvenimenti (la stessa Rossella ha voluto confessargli ciò che provava) non è stato facile ricucire il rapporto con Diego. Tutto questo, comunque, non è bastato a salvare la storia d'amore con Rossella: nessuno dei fratelli, alla fine, è rimasto con la ragazza.

Diego ha intrapreso una relazione con il giovane avvocato Beatrice e Patrizio è ripartito per Alba e si è dedicato al lavoro.

Raffaele, il padre dei ragazzi, si è rivelato molto preoccupato per tutta questa vicenda. L'uomo ha avuto una reazione esagerata quando Diego ha deciso di cambiare casa per essere più vicino al posto di lavoro. Come prenderà adesso la ben più difficoltosa dipendenza del figlio minore?

Un Posto al sole è arrivato alla puntata numero 5260.

Giovedì 6 giugno non andrà in onda ma tornerà venerdì come sempre alle 20.45.