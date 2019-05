Marina Crialesi sta vivendo un momento importante nella sua carriera lavorativa dopo che ha raggiunto la notorietà con la partecipazione alla longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' fino a diventare uno dei personaggi fissi. L'attrice veste i panni di Beatrice, una ragazza dal passato oscuro che ha avuto una storia con Diego finita nel peggiore dei modi a causa del suo carattere.

Nelle ultime settimane è stata assente all'interno di Un posto al sole ma presto farà ritorno nella soap opera, con nuovi cambiamenti nella vita di Beatrice. La Crialesi è una delle protagoniste del film tv che andrà in onda mercoledì 22 maggio. Si tratta di 'Duisburg-linea di sangue', un movie che prende ispirazione dalla realtà in quanto fa riferimento a ciò che è avvenuto il 15 agosto del 2007 dove in Germania, all'uscita da un ristorante, sei ragazzi sono stati uccisi per via di un regolamento di conti.

La protagonista femminile della soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole'.

Il protagonista di Duisburg è l'attore Daniele Liotti, noto al grande pubblico per la partecipazione a fiction di successo, tra le quali spicca il nome della serie tv 'Un passo dal cielo'.

Un film tv che è stato girato principalmente in Puglia, tra Peschici e Vico del Gargano

Inoltre questo film vanta la presenza di giovani attori come dimostra Brenno Placido che, in questi anni, ha preso parte a molte fiction. Il film tv vanta la regia di Enzo Monteleone ed è stato girato tra Peschici e Vico del Gargano senza escludere che il cast è arrivato in Serbia dove sono proseguite le riprese.

Duisburg-Linea di sangue si incentra sulla collaborazione tra il commissario Michele Battaglia e Thomas Block che vogliono arrivare fino in fondo alla questione con l'intento di scoprire la verità.

Un momento importante nella carriera della giovane attrice calabrese

Il film vanta la produzione dell'Iterfilm s.r.l., frutto di una collaborazione con Rai fiction senza dimenticare il sostegno dell'Apulia film commission. L'attrice Marina Crialesi recentemente è stata ospite in una trasmissione serale di rilievo, come 'Cinematografo', che si occupa del nostro cinema.

C'è stato quest'incontro tra Gigi Marzullo e Marina Crialesi nel corso del quale la giovane interprete lametina ha avuto modo di dare un proprio parere. L'attrice è molto presente sui social e, sulla sua pagina di Instagram, tiene aggiornati i fan. Marina Crialesi ha pubblicato una foto per sottolineare la partecipazione a Cinematografo. Infine si è potuta notare l'amicizia creatasi sul set di Un posto al sole con alcune colleghe tra le quali spiccano i nomi di Agnese Lorenzini e Giulia Schiavo che interpretano rispettivamente i ruoli di Susanna e Vera.