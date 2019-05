'Mentre ero via' la fiction con Vittoria Puccini e Giuseppe Zeno, creata dalla mente fantasiosa e creativa di Ivan Cotroneo e Monica Rametta sta per concludersi. Il 9 maggio andrà in onda il finale con tanto di sorpresa: la protagonista ricorderà molte cose del suo passato e Stefano avrà un problema serio da risolvere, tanto che i due sembreranno molto distanti. La prossima e ultima puntata si può seguire anche in diretta streaming e in replica sul sito Rai Play.

Vittoria Puccini nella fiction Rai 'Mentre ero via' puntata finale il 9 maggio.

Monica ricorda il suo passato

Secondo quanto trapela dalle notizie sul finale della fiction 'Mentre ero via', nella puntata di chiusura ci sarà una scoperta sconvolgente, che ovviamente le fonti non rivelano. Monica ricorderà molte cose del suo passato, ma Stefano e la donna avranno dei dissapori tanto che finiranno con il separarsi. La Grossi, però, non si lascerà cadere nello sconforto, anzi cercherà di scoprire quello che non le è chiaro e gli affari poco puliti della casa farmaceutica.

Stefano, dal canto suo sarà impegnato con propri problemi personali. Tra i due innamorati le cose potrebbero andare male, finendo per allontanarli, ma non si sa se sarà per sempre.

Monica intanto ha scoperto molte cose ma ancora continua a brancolare nel buio: non sa di chi si può fidare. La nostra protagonista cerca di ricomporre il puzzle, cercando al computer del cognato altre importanti informazioni. Salta cosi fuori il nome di Daniela Manari. La donna ha rivelato a Stefano che a causa di un farmaco ha avuto un aborto e non è stata la sola ad aver avuto di questi problemi.

I Grossi volevano insabbiare tutto, per non far finire in bancarotta l'azienda farmaceutica di famiglia. Molti pazienti danneggiati da questo farmaco avrebbero cercato di avviare una classe action contro il gruppo, e secondo il cognato ed il suocero di Monica, lei sarebbe stata in parte complice nel salvare il gruppo ecco perché era con il marito e Marco nella villa il giorno dell'omicidio. Le anticipazioni della Rai non fanno trapelare altro, anzi, se ne guardano bene dallo svelare il finale per mantenere l'interesse del pubblico ormai appassionato alla storia.

Replica su Rai Play delle puntate precedenti

Le repliche delle puntati precredenti della fiction sono disponibili su Rai Play. Il sito può essere visibile anche tramite app sul proprio smartphone o tablet, per vedere sia le repliche che la puntata del 9 maggio in diretta streaming. Per accedere e visionare i video o anche altri contenuti presenti sul sito ci si può registrare gratuitamente o collegarsi con facebook se si ha un account. La fiction ha avuto un ottimo riscontro di pubblico nell'appuntamento del 2 maggio, registrando un vero boom d'ascolti pari al 23,2% di share con 5,3 milioni di telespettatori.