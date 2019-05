Alcune settimane fa Valentina Vignali aveva incassato la diffida del legale di Francesca Brambilla. La giocatrice di basket, in maniera colorita, aveva riferito che l’ex fidanzato l’aveva tradita con la ‘bona sorte’ di Avanti un altro. Da qui la nota dell’avvocato che aveva sottolineato che la soubrette bergamasca si era rivolta al suo studio in seguito alle strumentali e infondate polemiche sollevate dalla ventisettenne in occasione della puntata del Grande Fratello del 15 aprile.

Valentina Vignali e Stefano Laudoni, dopo la rottura ora arriva anche la querela del giocatore di basket

Messa a conoscenza della situazione da Barbara D’Urso la Vignali ha evitato successivamente qualsiasi discorso che coinvolgesse direttamente o indirettamente la Brambilla.

Nelle ultime ore l’influencer da oltre 2,2 milioni di followers avrebbe fatto, durante una conversazione notturna, delle affermazioni che hanno mandato su tutte le furie Stefano Laudoni. Nello specifico Valentina avrebbe riferito ai compagni di avventura che l’ex faceva uso di droghe e che frequentava transessuali. Immediata la reazione del trentenne di Palestrina che ha annunciato via Instagram di aver querelato la Vignali per le affermazioni diffamatorie.

Valentina Vignali fa infuriare l'ex

Tutto è partito da una segnalazione di Amedeo Venza, organizzatori di eventi, che via social aveva chiesto la squalifica di Valentina Vignali per alcune esternazioni che la giocatrice di basket avrebbe fatto nei confronti di Stefano Laudoni. Conversando con i coinquilini la romagnola avrebbe parlato di alcuni 'vizi' dell'ex fidanzato riferendo che amava molto la ‘farina’ e lo ‘zucchero’, espressioni che l’influencer avrebbe utilizzato, secondo Venza, per indicare le sostanze stupefacenti.

Le confidenze della ventisettenne non si sarebbero fermate qui con la Vignali che avrebbe parlato anche di frequentazioni tra l’ex ed alcune transessuali. Affermazioni che non hanno lasciato indifferente Laudoni che. a distanza di alcune ore, ha rotto gli indugi con un post pubblicato sul profilo personale Instagram.

Laudoni: 'Avviate le formalità per agire in sede civile e penale'

Via social Laudoni ha annunciato di aver querelato Valentina Vignali: “Mi vedo costretto ad intervenire pubblicamente per smentire le gravissime dichiarazioni rilasciate nei miei confronti nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello”.

Il trentenne ha riferito che aveva già diffidato l’ex fidanzata, attraverso i suoi legali, ad astenersi da comportamenti lesivi del suo onore e della sua reputazione.

Il giocatore di basket ha spiegato che alla luce della “gravità delle affermazioni calunniose e diffamatorie” si è visto costretto a procedere giudizialmente per tutelare i suoi interessi. Laudoni ha annunciato di aver già dato mandato al suo legale affinché vengano avviate le formalità necessarie per agire sia in sede civile che penale.

Di sicuro la Vignali sarà informata della dura presa di posizione dell’ex nel corso della sesta puntata del GF 16.