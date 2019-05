Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende riguardanti i protagonisti della soap opera di Rai uno, 'Il paradiso delle signore' ambientata nella città di Milano. Siamo arrivati all'ultima settimana che chiude ogni mistero intorno alla figura di Luca e fa capire che la trama si è principalmente incentrata sul piano di vendetta organizzato ai danni della famiglia Guarnieri.

La felicità di Tina per la storia con il produttore

Gli spoiler delle puntate che vanno da lunedì 13 fino a venerdì 17 maggio svelano che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Tina (Neva Leoni).

Il Paradiso delle signore, anticipazioni

La giovane donna dovrà fare i conti con ulteriori ostacoli a causa della presenza di Nora, che ha finto di accettare le condizioni imposte da Sandro. La cantante vivrà un momento importante riguardo alla sfera lavorativa e penserà di aver convinto la madre. Agnese mostrerà di essere pronta a fare un passo indietro per il bene della figlia dopo aver vissuto una situazione felice per via del matrimonio di Antonio (Giulio Corso) ed Elena.

Cambia la situazione dopo il comportamento di Agnese

La signora Amato proverà ad accettare Sandro, che ha dimostrato un grande amore nei confronti della giovane cantante.

Pubblicità

Inoltre, ha creato commozione il brano dedicato dal produttore discografico alla sua musa ispiratrice. L'Amato vivrà il sogno di stare al fianco del produttore discografico e comincerà a viaggiare con la mente, pensando a ciò che possa riservarle il futuro al fianco del compagno. Tina crederà di poter contare sulla fiducia ricevuta dalla madre che si dirà intenzionata ad accettare l'inizio della relazione della cantante con l'impresario; tuttavia, i colpi di scena sono dietro l'angolo.

La giovane Amato vorrà fare dei progetti con il fidanzato, tra i quali potrebbe esserci l'intenzione di convolare a nozze. Infine, il comportamento di Nora farà crollare le certezze di Tina, resasi protagonista di una lite con la madre venuta a conoscenza di ciò ha detto l'ex moglie di Recalcati nei confronti della figlia.

Le riprese riprendono ad agosto

La soap opera in questa terza stagione è andata in onda per un totale di 180 episodi per la regia di Isabella Leoni, Marco Maccaferri, Riccardo Mosca e Francesco Pavolini.

Pubblicità

Non sarà facile per i fan salutare questo prodotto televisivo, che ha avuto la capacità di regalare molte sorprese al pubblico. Si tratta tuttavia di un breve addio, in quanto nella prossima stagione ci sarà la quarta stagione de Il paradiso delle signore, che ha ottenuto la riconferma. Inoltre è stato rivelato che le riprese avranno inizio nel mese di agosto, anche se rimangono incertezze in merito al cast.