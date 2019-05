Sorprendenti novità avverranno nelle nuove puntate di Un posto al sole, in onda dal 13 al 17 maggio su Rai 3. Se Raffaele proverà un grave senso di solitudine, Alex e Vittorio si lasceranno andare alla passione nonostante il ritorno di Anita. Infine Angela avrà un brutto scontro con Franco.

Un posto al sole: Raffaele soffre la solitudine

Le anticipazioni di Un posto al sole, inerenti alle puntate in onda da lunedì 13 a venerdì 17 maggio, svelano che la cattura di Prisco avrà le ore contate.

Un posto al sole trame: notte di passione tra Vittorio e Alex, Raffaele in crisi

Nel frattempo Raffaele dovrà fare i conti con il suo orgoglio dopo essere rimasto solo, mentre le sicurezze di Alex vacilleranno con il ritorno di Anita a Napoli. Per tale ragione l'amica Silvia cercherà di infonderle fiducia. Allo stesso tempo, Angela chiederà al pugile Ciro di tenere d'occhio Franco in quanto ha paura che possa compiere un passo falso contro Prisco.

Anticipazioni Un posto al sole: scoppia la passione tra Vittorio e Alex

Ornella, invece, convincerà Raffaele a recarsi a trovare Diego nella sua nuova dimora.

Qui padre e figlio riusciranno a sotterrare l'ascia di guerra dopo un acceso confronto. Allo stesso tempo, Alex deciderà di fare in modo che Vittorio si dimentichi di Anita per sempre. Nel frattempo Costantin verrà portato in carcere grazie alla complicità di Ciro. Qui il complice di Gaetano si rifiuterà di testimoniare davanti agli inquirenti. Invece il giovane Del Bue e Alex si lasceranno andare alla passione, mentre Michele e Rossella saranno coinvolti in un involontario scambio di medicinali che provocherà uno strano effetto ad Otello.

Roberto torna dal Messico

Le trame di Un posto al sole, riguardanti le puntate in onda nella terza settimana di maggio su Rai 3, svelano che Franco farà un atto provocatorio nei confronti di Prisco. Un gesto che potrebbe avere delle serie conseguenze. Ciro, invece, si avvicinerà sempre di più ad Angela. Nel frattempo Roberto tornerà dal Messico dopo aver appreso della morte di Tommaso. Qui il Ferri sarà vinto da gravi sensi di colpa mentre il figlio Filippo e la moglie Serena scopriranno di essere i beneficiari di un'eredità.

Lite tra Angela e Franco

Nel frattempo si avvicinerà sempre di più il giorno del battesimo di Lorenzo, dove qualcuno è intenzionato a sabotare la festa. Infatti la scelta del padrino creerà tensione tra gli invitati. In contemporanea a tutto ciò, Angela rimarrà basita dall'atteggiamento di Ciro per poi scontrarsi con Franco. Filippo, invece, informerà Serena di aver ricevuto una bella notizia mentre Roberto riceverà la visita di Marina. In commissariato, Giovanni organizzerà un piano di vendetta contro Prisco.

Infine Cerruti si recherà ad un appuntamento per trovare un nuovo fidanzato. Come avanzerà la storia? Le nuove anticipazioni di Un posto al sole lo sveleranno.