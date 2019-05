Pamela Prati e il giallo delle nozze: pare siano state annullate

Continua il giallo intorno al matrimonio di Pamela Prati che si dovrebbe celebrare il prossimo 8 maggio, così come era stato confermato dal futuro sposo intervenuto telefonicamente a ‘Live non è la D’Urso’ la scorsa settimana. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da 'Oggi' però, pare che le nozze siano state rimandate a data da destinarsi, a causa di problemi di salute della show girl sarda. Il giallo sulle nozze continua a tenere banco, dato che nelle ultime settimane non si è parlato d’altro e si è insinuato che il tutto sarebbe una burla architettata dalle agenti della Prati.

Giallo nozze Pamela Prati: matrimonio rimandato o annullato?

Stando alle ultime indiscrezioni circolate in rete e secondo quanto pubblicato dal magazine 'Oggi', pare che le nozze di Pamela Prati con Marco Caltagirone siano saltate. Il matrimonio, che doveva essere celebrato in Toscana il prossimo 8 maggio, a quanto pare è stato rimandato a data da destinarsi a causa di problemi cardiaci della futura sposa, sottoposta in queste ultime settimane, ad una pressione mediatica che ne ha minato la salute.

La notizia riportata sul settimanale, giunge a seguito di una dichiarazione di una delle due agenti della Prati, Pamela Perricciolo, la quale ha giustificato l'annullamento delle nozze con i problemi di salute della showgirl che, a suo dire, sta male e ha perso molti chili in queste ultime settimane, tanto che Marco Caltagirone pare abbia deciso di far ritorno in Italia per starle accanto. La Prati, secondo l'agente, ha bisogno di riposare e per tale motivo il matrimonio sarebbe stato rimandato a data da destinarsi.

Pamela Prati e Marco Caltagirone, il giallo del matrimonio

Molti i dubbi sollevati in diversi talk televisivi circa il matrimonio della showgirl sarda e di Marco o Mark Caltagirone. Nelle ultime puntate se ne è parlato ampiamente a 'Live non è la D’Urso' dove, anche nella scorsa puntata, è intervenuta una delle due agenti di Pamela Prati, confermando il matrimonio per l’8 maggio prossimo. Solo poche ore fa invece, la notizia dell'annullamento delle nozze più discusse dell'anno che porteranno la showgirl sarda ancora al centro delle polemiche.

La stessa Prati sul suo profilo Instagram, ha voluto dire la sua contro i numerosi detrattori che, a suo dire, hanno voluto mettere in crisi il suo rapporto con Marco Caltagirone. Da quanto si apprende, dopo l'ultimo post, la 60enne sarda ha reso privato il suo profilo Instagram, sparendo quindi dai social. Tutto ciò sarà sicuramente tema di discussione nei vari talk televisivi che, già da diverso tempo, si occupano del giallo delle nozze di Pamela e Marco.