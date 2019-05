Dalle anticipazioni del Trono Over di Uomini e donne relative alla puntata registrata il 14 maggio, si apprende che Barbara De Santi ha accusato Armando Incarnato di averla additata come una spia, poiché secondo l'uomo l'insegnante sarebbe a conoscenza di alcuni particolari della sua vita che lui ha riportato solo alla redazione.

A questo punto è partito un acceso scontro verbale tra i due, durante il quale il napoletano ha attaccato duramente la dama lombarda, sostenendo che non sarebbe affatto interessata a trovare l'anima gemella, puntando esclusivamente alla visibilità. Tina Cipollari ha preso le difese della De Santi, sostenendo che Incarnato sia sempre pronto a sentenziare su tutti.

Nel prosieguo della discussione, l'uomo ha poi deciso di abbandonare lo studio. È giunto poi il momento di Ida Platano e Riccardo Guarnieri che hanno provato a riavvicinarsi, ma senza successo.

Armando Incarnato e Barbara De Santi: accesa discussione a Uomini e Donne.

In studio hanno fatto il loro ingresso anche Stefano Torrese e Pamela Barretta che, dinanzi alle telecamere, hanno comunicato che ormai non sono più una coppia.

Armando Incarnato abbandona il programma

Armando Incarnato, dopo la furibonda lite con Barbara De Santi, ha puntato il dito contro Gemma Galgani e Valentina Autieri, accusandole di percepire un compenso economico per partecipare al programma. Mentre Maria De Filippi ha preferito non ribattere alle insinuazioni del cavaliere, Barbara è partita nuovamente all'attacco, rivelando in pubblico alcuni dettagli della vita privata del napoletano, il quale a questo punto ha preferito lasciare lo studio.

Come riportano le anticipazioni diffuse da "Il Vicolo delle News", nel corso della registrazione la De Santi è tornata sull'argomento, scoppiando anche a piangere e lasciando senza parole il suo corteggiatore, Massimiliano, visibilmente contrariato perché non è riuscito a confrontarsi con lei, giacché la dama lombarda continuava ad interromperlo per parlare di Armando.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri litigano: la dama lascia lo studio

Riccardo Guarnieri, la scorsa puntata, ha chiesto di rivedere Ida Platano. Dopo qualche esitazione la dama ha accettato, ma i due si sarebbero sentiti solo al telefono.

La donna ha rivelato che l'ex fidanzato, in realtà, non ha fatto nulla per riconquistarla, e per questo motivo fa una certa fatica a fidarsi di lui. Riccardo di fronte alle continue rimostranze di Ida ha perso la pazienza, e così i due hanno finito per litigare proprio come accadeva in passato. Al culmine della discussione la Platano ha preferito rifugiarsi dietro le quinte, ma qui è stata raggiunta proprio da Guarnieri che ha provato a calmarla.

Alla fine hanno deciso di concedersi un'altra possibilità, comunicando che si sarebbero rivisti al termine della registrazione.

Intanto Pamela Barretta ha affermato di non aver affatto creduto alle spiegazioni fornite da Stefano Torrese in merito ai messaggi che si sarebbe scambiato con Roberta Di Padua. La bella dama, di conseguenza, ha ufficializzato la sua rottura con Stefano, tornando a sedersi nel parterre femminile. Il cavaliere, invece, ha preferito andar via, aggiungendo però che prossimamente proverà a riconquistare Pamela.