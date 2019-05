Continua il successo della longeva soap opera americana 'Beautiful' che, da oltre trent'anni, riesce ad attirare l'attenzione dei telespettatori italiani alle prese con cambiamenti importanti nella vita dei personaggi principali. Si sta concludendo la settimana finale di maggio, che è stata ricca di importanti cambiamenti.

Le anticipazioni degli appuntamenti che partono da lunedì 3 per arrivare fino a venerdì 7 giugno, svelano che sarà al centro dell'attenzione delle trame la figura di Hope. Quest'ultima avrà un duro confronto con Brooke, che non prenderà molto bene la decisione presa dalla figlia, intenzionata a invitare alla cerimonia una rivale pericolosa come Steffy. La moglie di Ridge (Thorsten Kaye) si dimostrerà preoccupata e penserà che questa eventuale presenza possa rovinare l'atmosfera romantica durante il matrimonio. Tuttavia Hope sarà sicura di prendere la scelta giusta, invitando sia Taylor che Brooke.

Le anticipazioni di 'Beautiful' dal 3 al 7 giugno.

Taylor vuole impedire alla figlia di presenziare al matrimonio del giovane Spencer

Arriverà il giorno delle nozze tra i due innamorati, che vivranno un momento di serenità dopo aver fatto i conti con molti ostacoli. Hope sarà felice per la presenza della sorella Bridget e delle sue amate zie Donna e Katie (Heather Tom), vicine a lei per darle il dovuto sostegno. Wyatt (Darin Brooks), dal canto suo, raggiungerà Liam aiutandolo a prepararsi alla cerimonia.

Taylor si renderà protagonista di un confronto con Steffy, consigliandole di non andare al matrimonio di Liam e Hope (Annika Noelle). La giovane Forrester deciderà di non ascoltare la richiesta della madre e vorrà affrontare questa situazione con l'intento di lasciarsi finalmente il passato alle spalle.

Taylor prova a convincere Liam a non sposare Hope, Brooke la scopre

Steffy (Jacqueline Maclnnes Wood) penserà di essere sufficientemente determinata ad affrontare questa difficile situazione e crederà di fare una scelta saggia.

Taylor non nasconderà la preoccupazione per la figlia e deciderà di avere un incontro con Liam. La madre di Steffy arriverà a casa del giovane Spencer con l'intento di farlo tornare sui propri passi. La donna chiederà infatti al figlio di Bill di rinunciare al matrimonio con Hope. Brooke (Katherine Kelly Lang) ascolterà di nascosto le parole dette dalla madre di Steffy a Liam. Come prevedibile, arriverà allo scontro tra le due donne, al punto che la moglie di Ridge inviterà Taylor a lasciare la casa di Liam.

Comincerà quindi la cerimonia e gli sposi si scambieranno le fedi. Le anticipazioni di Beautiful raccontano infine che Bill proverà a recuperare il rapporto con i figli in occasione di questa lieta giornata.