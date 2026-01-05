Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano la rottura inaspettata di un fidanzamento e alcune bugie pronte a venire a galla. Nella puntata che andrà in onda venerdì 9 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Mario lascerà improvvisamente Caterina, mentre Marcello metterà al corrente Umberto del finto tentativo di suicidio di Adelaide. Intanto, la contessa vorrà vendicarsi di Marcello e sarà pronta a compiere un gesto estremo.

Mario lascia Caterina e scappa

Mario Oradei preferirà mettere fine alla farsa escogitata da qualche settimana. È bene ricordare infatti che il fidanzato di Caterina ha preso soltanto in giro la sua ragazza poiché non è affatto attratto dalle donne e ha avuto una storia d’amore con Roberto.

Tuttavia, Mario, ormai messo alle strette visto che un signore lo ha messo in difficoltà nei giorni precedenti, prenderà una decisione in merito al suo fidanzamento con Caterina. Le anticipazioni delle puntate successive chiariscono quanto accadrà: Oradei lascerà di punto in bianco la giovane Rinaldi e scapperà a Roma senza darle alcuna spiegazione sul suo gesto inaspettato.

Marcello mette al corrente Umberto della farsa architettata da Adelaide

Nel frattempo, proseguirà anche la storyline legata al finto tentativo di suicidio di Adelaide. La contessa verrà scoperta da Marcello, che capirà che la sua ex ha soltanto messo in atto una farsa, simulando di togliersi la vita per tenerlo legato a sé.

Barbieri non manterrà il riserbo sulla delicata situazione, ma metterà subito al corrente Umberto della cosa. La reazione di Adelaide non si farà attendere. Una volta infatti che la contessa verrà a sapere che il suo piano è stato rovinato da Marcello, compirà un gesto estremo, la cui natura non è ancora stata svelata dalle anticipazioni. Intanto, il musicarello di Marina rischierà di non venire prodotto a causa di alcuni problemi sul set e anche Matteo verrà a conoscenza della cosa. Odile ne approfitterà per organizzare una nuova sfida che vedrà schierarsi nuovamente Il Paradiso delle signore e la Galleria Milano Moda. Spazio infine anche alle vicende di Mimmo, che continuerà a dedicarsi alla creazione di nuovi manicaretti, mentre Ciro avrà grossi dubbi in merito all’operato del genero.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Delia ha aiutato Gianlorenzo

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle signore trasmessi su Rai 1, Delia ha trovato il regalo giusto per Teo, aiutando così il suo fidanzato Gianlorenzo, che non aveva minimamente idea di cosa regalare a suo figlio per Natale. Intanto, Irene ha donato a Johnny una cravatta elegante di ottima qualità, lasciando il magazziniere sorpreso per il gesto importante fatto dalla sua collega. Spazio infine anche alle vicende di Marcello, che ha avuto una discussione con Rosa a causa della presenza ingombrante di Adelaide nella sua vita.