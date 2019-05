È andata in onda la semifinale di questa edizione di Amici di Maria De Filippi. Tanti sono stati i colpi di scena e le sorprese per i finalisti, con una finale ricca di ospiti speciali sia canori che in giuria. A duettare con i ragazzi è arrivato l'istrionico Renato ZeroI, che insieme a Giordana, Alberto e Tish ha cantato un suo brano di successo dal titolo: "Madame." Per quanto riguarda la giuria invece sono stati ospiti per la semifinale: Sabrina Ferilli, J Ax, Antonella Clerici, Romina Power e ovviamente Loredana Bertè. Non sono mancati i momenti divertenti, con lo scketch del duo comico fisso, Pio e Amedeo. Le loro battute non hanno risparmiato come al solito il cantante Stash.

Divertente anche il ritorno del gioco della cabina con protagoniste Sabrina Ferilli e Antonella Clerici. Nel corso della serata c'è stata anche una sorpresa toccante per Maria De Filippi: Alessandra Amoroso le ha voluto leggere una lettera scritta di suo pugno per ringraziarla e per festeggiare il traguardo dei dieci anni di carriera. Ma, non dimentichiamo la gara vera e propria. Vediamo cosa è successo nel corso delle varie manches. Sia i cantanti che i ballerini infatti, hanno dovuto affrontare varie sfide per aggiudicarsi un posto in finale.

Rafael, ballerino di danza classica, è stato il primo semifinalista ad aggiudicarsi la tanto desiderata maglia della finale. La seconda manche invece è stata vinta da Giordana che ha avuto la meglio su Alberto. Nella sfida tra Tish, Vincenzo e il cantante, ad avere la meglio invece è stato proprio lui. Sono dunque giunti alla sfida finale la cantante Tish e il ballerino Vincenzo.

A colpi di coreografie perfette e di altrettanti brani cantati molto bene, i due allievi si sono sfidati per aggiudicarsi l'ultimo posto disponibile per la tanto desiderata e sognata finale. Il vincitore di quest'ultima sfida è stato il ballerino Vincenzo. Quindi, la diciottenne Tish è stata eliminata ad un passo dalla finale, ma non è andata via a mani vuote però: infatti Maria De Filippi le ha consegnato il premio Tim vision, che consiste in ventimila euro in gettoni d'oro.

Inoltre, proprio in questi giorni è uscito il suo primo album di inediti. Anche Vincenzo ha ricevuto un bel regalo, ossia un contratto di sei mesi con la compagnia di danza Statunitense Complexions. Che dire di più: sono successe davvero tante cose nel corso della lunga serata, e non resta che aspettare la finale per scoprire chi vincerà questa edizione di Amici di Maria De Filippi.