La soap opera 'Un posto al sole' continua a tenere alta l'attenzione del pubblico per via di trame sempre interessanti. Gli abitanti della terrazza non riescono a ritrovare la serenità, potrebbe essere una settimana fondamentale per mettere fine alle tensioni legate comunque a situazioni differenti.

Gli spoiler delle puntate che partono da lunedì 20 per arrivare fino al 24 maggio rivelano che sarà al centro dell'attenzione la figura di Andrea. Quest'ultimo, dopo aver vissuto un periodo di serenità, non riuscirà a chiarire le incomprensioni con la consorte con cui dimostrerà di avere idee completamente differenti. Le due rapine subite al bar Vulcano hanno sconvolto la signora Pergolesi e la donna decide che è arrivato il momento di prendere il porto d'armi.

Arianna vuole andare avanti per la sua strada

La moglie di Andrea non rinuncerà all'idea di difendersi da un nuovo tentativo di rapina e sarà pronta per tenere la pistola al caffè Vulcano in modo da essere sicura di poter fronteggiare nuove ed eventuali situazioni di pericolo. I coniugi per un periodo non avevano più accennato all'argomento, ma le tensioni giungeranno puntuali quando Arianna manifesterà l'idea di tirare dritta per la sua strada.

Il personaggio interpreptato da Samanta Piccinetti dimostrerà di non avere rimpianti in merito alla propria scelta, mantenendo ferme le sue idee. La donna deciderà di presentarsi al bar Vulcano portando con sé una sorpresa poco gradita.

Clima di tensione nel bar di Silvia

Pergolesi pensava di aver ritrovato serenità dopo il ritorno a Napoli della figlia Alice. Al caffè Vulcano, però, si respirerà un clima pessimo dovuto allo scontro tra marito e moglie che farà crollare gli equilibri e Andrea (Davide Devenuto) non avrà intenzione di modificare la sua scelta in merito alla pistola.

I due dipendenti del bar di Silvia (Luisa Amatucci) potranno essere felici per una notizia inaspettata che sarà in grado di far cambiare il loro umore.

Il ritorno di Patrizio

Si tratta del ritorno a palazzo Palladini di Patrizio che farà cambiare l'atteggiamento di Raffaele (Patrizio Rispo) caduto nel dispiacere per la lontananza dai figli. Andrea sarà inoltre contento in quanto si ridurrà il suo lavoro in cucina e il fratello di Diego (Francesco Vitiello) vorrà tornare a ricoprire il ruolo di chef all'interno del bar Vulcano.

Il giovane Giordano ha finito lo stage in Piemonte e penserà di aver fatto la scelta giusta facendo ritorno a palazzo Palladini dopo aver fatto i conti con la lontananza dalla famiglia.