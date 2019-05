Incredibili novità arrivano dalle puntate di Un posto al sole in onda dal 27 al 31 maggio su Rai 3. Se Vittorio apprenderà che Patrizio fa uso di sostanze stupefacenti, Clara dimostrerà di essere sempre più gelosa di Alberto. Infine ci sarà alta tensione tra Serena e Filippo.

Un posto al sole: Patrizio fa uso di sostanze stupefacenti

Le anticipazioni di Un posto al sole, relative alle puntate in onda da lunedì 27 a venerdì 31 maggio, svelano che Patrizio dimostrerà di essere troppo euforico durante il suo lavoro al Vulcano. Intanto Alberto porterà ogni sera una donna diversa a casa, tanto da suscitare la gelosia della sua cameriera Clara. Allo stesso tempo, i rapporti tra Angela e Franco si raffredderanno ulteriormente, quando, quest'ultimo deciderà di partire per un viaggio inaspettato.

Un posto al sole, trame: Raffaele e Ornella offrono il loro sostegno a Patrizio

Vittorio, invece, farà una terribile scoperta. Il giovane Del Bue si accorgerà che Patrizio fa uso di sostanze stupefacenti, tanto da decidere di aiutarlo ad uscire dal giro. Nel frattempo Marina noterà che Clara è molto gelosa nei confronti di Alberto, tanto da volerla coinvolgere in un piano. Infine Franco e Angela approfitteranno per ritrovarsi in occasione del viaggio di Bianca per un parco divertimenti per bambini.

Anticipazioni Un posto al sole: Cerruti chiede aiuto a Bice

Le trame di Un posto al sole, in onda nell'ultima settimana di maggio su Rai 3, svelano che il giovane Giordano deciderà di disintossicarsi dopo aver avuto un confronto con Rossella.

Peccato che il ragazzo compia qualche passo falso per colpa dell'astinenza dalla sostanza stupefacente. A tal proposito, si scoprirà che il suo strano comportamento è dovuto a Rossella. Alex, invece, temerà di perdere il posto di lavoro al Vulcano per un serio problema, mentre Cerruti chiederà aiuto a Bice dopo aver rinunciato ad affrontare il padre.

Raffaele e Ornella in ansia per il figlio

Il giovane Giordano avrà un confronto accesissimo con Rossella dovuto all'astinenza.

D'altro canto, Raffaele e Ornella saranno sempre più preoccupati per le condizioni di Salute del figlio. Nel frattempo Roberto e Filippo decideranno di presentare a Marina il loro progetto, se Alberto non rovinasse tutto. Catello, invece, avrà un duro scontro con Salvatore dopo aver appreso di non essere più il padrino di Lorenzo, tanto che Guido proverà a consolarlo.

Alta tensione tra Filippo e Serena

Raffele e Ornella offriranno il loro sostegno a Patrizio, il quale avrà una possibilità di fare pace con Rossella.

Purtroppo l'arrivo di un nuovo disguido creerà una nuova frattura tra i due ragazzi. Intanto ci saranno problemi anche per Filippo e Serena mentre Marina tenterà di impedire ad Alberto di rubare l'idea del Ferri. Infine Cerruti deciderà di dire a Mariella di aver avuto un incontro galante che potrebbe dare una svolta alla scelta del padrino da prendere per Lorenzo. Come avanzerà la vicenda? Le nuove anticipazioni di Un posto al sole lo sveleranno.