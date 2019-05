Proseguono le avventure dei protagonisti della longeva soap opera di Rai 3, 'Un posto al sole' che tiene incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani. Ci sono dei cambiamenti inaspettati nella vita dei personaggi principali. Non mancano i colpi di scena nel prodotto televisivo e il mese di maggio porta con sé nuove sorprese. La famiglia Ferri ha attraversato un periodo complicato dopo essere venuta a conoscenza della presunta morte di Tommaso, mentre per Franco non sono terminati i problemi, nonostante abbia superato la riabilitazione. La famiglia Giordano invece, non riesce a trovare la dovuta serenità a causa del momento difficile attraversato da Raffaele.

Un Posto al sole, Diego vuole andare a vivere da solo

Il dispiacere del portiere per la decisione del figlio

Nuovi appuntamenti con la soap opera Un posto al sole da lunedì 6 fino a venerdì 10 maggio vedono al centro dell'attenzione la figura di Diego (Francesco Vitiello). Quest'ultimo vorrà pensare a una vita autonoma senza dipendere dai genitori e per questo motivo si dimostrerà fiducioso nella sua nuova mansione di agente assicurativo. Raffaele, che inizialmente non era d'accordo con la decisione di suo figlio, decide di fare un passo indietro, ma le incomprensioni rimangono sempre dietro l'angolo.

Il portiere di palazzo Palladini non riuscirà a capire il motivo per il quale Diego vuole andare a vivere da solo e vorrebbe che rimanesse nel suo appartamento.

Le intenzioni del giovane Giordano

Le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole che partono da lunedì 6 per arrivare fino a venerdì 10 maggio svelano che Diego non riuscirà a chiarire le contraddizioni con il padre. Il fratello di Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) sarà convinto che, nonostante i litigi con il genitore, sia giunto il momento per fare una scelta importante pronta a cambiare la sua vita.

Il giovane Giordano avrà intenzione di trovare una casa tutta sua e per questo motivo vorrà velocizzare le cose. Questa frettolosità del figlio farà cadere nello sconforto il portiere di palazzo Palladini, convinto che stia commettendo un ennesimo errore.

Diego vuole trasferirsi

Raffaele non riuscirà a sopportare la distanza dai figli, ma potrà godere del supporto della compagna, pronta a stare vicino all'uomo. Diego sarà sempre più convinto di trasferirsi nel tempo più veloce possibile per prendere possesso del nuovo appartamento ma dovrà fare i conti con la propria situazione economica non rosea.

Raffaele non nasconderà a Diego la propria preoccupazione per via di questa scelta affrettata che potrebbe creargli altri ostacoli. Il Giordano verrà però allietato da una visita inaspettata che lo farà felice.