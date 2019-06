Le prossime puntate italiane de Il Segreto si concentreranno sull'epidemia di varicella a Puente Viejo con la conseguente creazione di un ospedale da campo per i malati. Elsa sarà in prima linea in questo complicato momento, avendo già contratto e superato la malattia quando era una bambina. Al suo fianco ci sarà il dottor Zabaleta e un altro medico, Alvaro Fernandez, destinato ad assumere un ruolo sempre più importante nel corso dei prossimi mesi.

Dopo un inizio difficile, dato che Alvaro riterrà Elsa responsabile per l'aborto di Antolina, tra loro le divergenze andranno via via appianandosi e nascerà una bella amicizia. Ma, attenzione, perché l'intrigo sarà in agguato: la Laguna si troverà a fare i conti con una persona non interessata all'amore quanto piuttosto desiderosa di sfruttare il denaro da lei posseduto.

Il Segreto anticipazioni: Elsa non ha perso l'eredità

Stando a quanto riportano le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate italiane, Elsa e Alvaro stringeranno un rapporto sempre più profondo, cominciando a fidarsi l'uno dell'altra.

Come conseguenza di questa amicizia, la Laguna confesserà al dottore di non essere diventata povera come ha fatto credere a tutti a Puente Viejo: l'eredità del padre è ancora a sua disposizione e lei ha mentito per evitare nuovi intrighi da parte di Antolina.

Tale rivelazione non resterà priva di conseguenze soprattutto quando si scoprirà che il medico avrà un grosso debito da pagare e avrà bisogno di denaro per evitare delle terribili conseguenze.

Elsa potrà così rappresentare per lui l'unica speranza di salvezza, motivo per cui Fernandez comincerà a mostrare del vero interesse sentimentale nei suoi confronti. Ciò porterà a dei baci tra loro, tanto che la Laguna sembrerà cadere tra le grinfie del medico, proponendo di aiutarlo a saldare i suoi debiti proprio grazie alla sua eredità.

Alvaro si allea con Antolina

L'avvicinamento tra Alvaro ed Elsa non sfuggirà ad Isaac che comincerà ad ingelosirsi e a preoccuparsi per le sorti dell'amata, sempre più pendente dalle labbra del suo nuovo amico.

Le anticipazioni de Il Segreto rivelano, quindi, che il falegname chiederà la collaborazione di un investigatore privato per indagare sul passato misterioso del dottore. Esso, infatti, ricondurrebbe al suicidio della sua ex fidanzata, anche se le ricerche sembreranno non confermare le sue parole.

Ma ancora una volta, le spiegazioni di Alvaro sembreranno avere la meglio su Elsa che crederà alla sua versione dei fatti: il suicidio della ragazza era stato nascosto per evitare che fosse seppellita nella "terra di nessuno".

Le complicazioni anche su questa vicenda però non tarderanno ad arrivare e vedranno anche l'intervento di Antolina, convinta che Alvaro potrà permetterle di liberarsi della rivale una volta per tutte. Sarà così che la dark lady prenderà accordi con l'uomo creando insieme a lui una pericolosa alleanza.