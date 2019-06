La prima puntata di Temptation Island ha stuzzicato la curiosità dei telespettatori, ansiosi di scoprire quale coppia concluderà insieme l'avventura televisiva e chi, invece, prenderà strade separate. Le voci riguardanti le varie relazioni continuano a rimbalzare nei social network, dove viene ipotizzata l'una o l'altra rottura. A sorpresa, la relazione tra Jessica Battistello e Andrea Filomena dovrebbe proseguire dato che la coppia è stata avvistata insieme da alcuni compaesani.

Pubblicità

Pubblicità

Diverso sembrerebbe l'esito del rapporto di Vittorio Collina e Katia Fanelli per i quali l'epilogo non sarebbe stato positivo. Le indiscrezioni del web riguardano anche Massimo Colantoni e Ilaria Teolis, i quali sembrerebbero avere proseguito la loro avventura televisiva fino alla fine nonostante l'intromissione di Federica Lepanto. E, un video pubblicato di recente nel profilo Instagram di Temptation Island, non sembra promettere nulla di buono anche per Nicola Tedde e Sabrina Martinengo.

Pubblicità

Temptation Island anticipazioni: la Lepanto lascia prima

Sebbene i protagonisti di Temptation Island siano chiamati a mantenere la segretezza su quanto accaduto durante le riprese, la single Federica Lepanto si è lasciata a sfuggire un succoso spoiler su quanto accaduto durante la sua esperienza in Sardegna. Affidandosi ad Instagram, infatti, l'ex vincitrice del Grande Fratello 14 ha spiegato di avere concluso prima del tempo il suo percorso.

Queste le sue parole: "Diciamo che non è andata come pensavo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Anticipazioni Tv

Sono rimasta in un posto stupendo meno di quanto avrei voluto ma sono felice perché ho vissuto ogni minuto lì”. In un primo momento i fan hanno pensato che il suo ritorno a casa fosse da attribuire all'uscita anticipata dal programma di Massimo e Ilaria. Ma un recente video pubblicato dall'autrice Raffaella Mennoia avrebbe smentito tale ipotesi, facendo capire che, invece, la coppia avrebbe continuato le riprese per tutti i 21 giorni previsti.

Una brutta sorpresa per Nicola

Si susseguono le indiscrezioni in merito alle sei coppie che hanno deciso di partecipare a Temptation Island per mettere alla prova il loro amore.

Ma tra le tante voci non confermate, sono state rese note anche nuove anticipazioni ufficiali relative alla seconda puntata del docu-reality. In essa Andrea sarà costretto a vedere un nuovo video (il terzo) della sua fidanzata Jessica insieme al single Alessandro. Ma le brutte notizie riguarderanno anche Nicola, il quale sarà chiamato a fare i conti con il sorprendente comportamento di Sabrina.

Quest'ultima si recherà nella stanza del single Giulio Raselli (ex corteggiatore di Giulia Cavaglià a Uomini e donne) ovvero in una delle location prive di telecamere.

Pubblicità

La reazione del suo fidanzato non si farà attendere: "Si è fumata il cervello, io esco da qua a testa alta, quella che sta facendo una figura di m**da è lei a 42 anni". La coppia ha deciso di partecipare al programma anche per capire se la differenza d'età può rappresentare un problema per il futuro, ma la fidanzata sembra confermare di non temere tale confronto dato che il tentatore Giulio ha 29 anni.