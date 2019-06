Le anticipazioni degli appuntamenti della longeva soap opera spagnola, intitolata "Una vita" che vanno da lunedì 1 fino a venerdì 6 luglio sottolineano che Blanca farà la conoscenza di Cristina. Quest'ultima sarà ingaggiata da Ursula con l'intento di plagiare la giovane Dicenta. Nascerà una certa complicità tra le due donne e Inigo mostrerà la paura che Pena possa aver perso la memoria. Comincerà a esserci l'ipotesi di mettere in vendita la pasticceria ma Flora non esiterà a dimostrarsi contraria di fronte a questo tipo di scelta.

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Trini che si renderà conto del rapporto complicato tra Arturo e Silvia. La donna vorrà dare un contributo per evitare altre incomprensioni nel rapporto tra i due innamorati e si metterà in contatto con le famiglie dei soldati da rimpatriare.

Il dispiacere di Diego per la decisione della fidanzata

Rosina proverà vergogna e vorrà evitare che si venga a sapere dell'assunzione di Jacinto nella sua abitazione.

Cristina riuscirà a prendersi gioco di Blanca che comincerà ad avere piena fiducia nei confronti della religiosa intenzionata a far venire dei dubbi nell'animo della figlia di Ursula. La giovane Dicenta verrà convinta a non lasciare Acacias per partire con Diego alla volta della Svizzera. L'Alday dimostrerà di essere dispiaciuto per la scelta della fidanzata e si farà illudere dai consigli ricevuti da Samuel che lo spingerà a lasciare l'appartamento.

Le intenzioni di Maria Luisa

Samuel e Ursula saranno felici di aver fatto terminare nel migliore dei modi il piano volto a impedire la partenza dei due innamorati per incontrare Jaime. Arturo avrà un malore ma finirà per minimizzare i sintomi con l'intento di evitare la preoccupazione della compagna. Flora, dal canto suo sarà sicura di fare la scelta giusta evitando la vendita della Deliciosa. Servante comincerà ad avere dei sospetti sulla possibilità di una relazione tra Cervera e Paquito. Maria Luisa si impegnerà per convincere i familiari a raggiungere a Parigi e compiere un breve viaggio.

Il fratello di Samuel si reca a casa di Ursula

Cristina spingerà Blanca a fare un cammino di penitenza e le consiglierà di porre fine alla relazione con Diego. Leonor non avrà fiducia nella Novoa e sarà sicura che abbia una cattiva influenza sull'amica. Trini si renderà conto della gelosia provata da Arturo nei confronti di Esteban, amico di Silvia. Celia e Felipe con il sostegno di Trini, daranno la possibilità a Lolita di andare a Parigi. Riera deciderà di compiere un passo importante procedendo con il licenziamento.

Infine Diego vorrà spingere Blanca a lasciare la casa della madre ma non riuscirà nel proprio intento.