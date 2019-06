La programmazione di Una vita subirà a partire da oggi 3 giugno una gradita variazione di orario. Grazie alla pausa estiva di Uomini e donne, che lo scorso venerdì ha chiuso i battenti con la scelta di Giulia Cavaglià, la telenovela spagnola ambientata ad Acacias 38 troverà maggiore spazio nel palinsesto pomeridiano di Canale 5. Per tutta la settimana, essa avrà una durata di circa due ore cominciando alle ore 14:05 e proseguendo fino alle ore 16:10, quando lascerà spazio alle pillole quotidiane del Grande Fratello 16.

Tale variazione permetterà un ampio sviluppo delle trame ma durerà solo fino al prossimo lunedì. Il 10 giugno, infatti, sarà il giorno in cui sbarcherà sulla rete ammiraglia Mediaset la nuova soap turca "Bitter Sweet - Ingredienti d'amore" con Ozge Gurel, l'attrice già nota per il ruolo in "Cherry Season". E con questi presupposti, la puntata odierna riserverà incredibili colpi di scena con l'ennesimo delitto e il ricongiungendo di Blanca e Diego.

Anticipazioni Una Vita: da oggi 3 giugno prende il posto di Uomini e donne

Una Vita anticipazioni: il diabolico piano di Ursula e Samuel

Spazio alle anticipazioni di Una Vita e del maxi episodio che Canale 5 trasmetterà oggi 3 giugno a partire dalle ore 14:05. In esso, Jaime tenterà di convincere Samuel a costituirsi ma la discussione avrà un esito drammatico e ad avere la peggio sarà proprio il padre del ragazzo che perderà la vita dopo essere stato strangolato. Samuel sarà sconvolto per l'accaduto e si appresterà a costituirsi.

Ma, ancora una volta, sarà Ursula a convincerlo a fare un passo indietro e a proporgli una soluzione alternativa. Consiglierà al genero di far sparire immediatamente il cadavere e di fingere che il padre sia partito per la Svizzera per un lungo soggiorno alle terme. Nonostante gli iniziali dubbi, alla fine Samuel accetterà. Il motivo? Concludere definitivamente il suo piano di vendetta contro il fratello! Scoprirà, infatti, che Blanca e Diego si sono riappacificati e sono tornati ad essere una coppia

Trame Una Vita, oggi 3 giugno: il piano di fuga di Diego e Blanca

Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita della puntata che verrà trasmessa oggi pomeriggio, Casilda deciderà di non portare più il lutto dopo la morte di Martin: la domestica sarà consapevole di essere ancora giovane e di poter guardare avanti nonostante il dramma che l'ha colpita.

Rosina caccerà via Liberto quando lui arriverà in commissariato, supplicando la moglie di perdonarlo. La madre di Leonor sarà ancora furiosa con lui e, in preda all'agitazione, morderà l'orecchio di una guardia colpevole, a suo dire, di averla importunata. Per tale ragione, la donna verrà trasferita in cella di punizione. Ignari delle novità riguardanti Jaime, Blanca e Diego trascorreranno la notte insieme e si giureranno amore eterno. La coppia mediterà di lasciare Acacias 38 e penserà ad un nuovo piano di fuga.