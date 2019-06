Canale 5 ha trasmesso ieri 24 giugno la prima puntata di Temptation Island, il docu-reality prodotto da Maria De Filippi con la conduzione di Filippo Bisciglia. Le aspettative della vigilia non sono state deluse a conferma di come il programma sia uno degli appuntamenti televisivi più graditi dell'estate. Fin dalle prime immagini, infatti, le sei coppie di fidanzati e fidanzate hanno messo alla prova il loro amore, confermando i problemi evidenziati ancor prima dell'arrivo in Sardegna.

E tra un falò di confronto, qualche lacrima e confessioni che hanno mandato su tutte le furie alcuni partecipanti alla trasmissione, i dati Auditel non hanno deluso le aspettative, attestandosi pressoché sugli stessi numeri dello scorso anno e conquistando il titolo di programma più visto della serata.

Temptation Island: buoni ascolti per l'esordio

I dati Auditel di Temptation Island sono stati positivi nella prima puntata trasmessa ieri sera. La presentazione delle coppie e le prime dinamiche nate nei due villaggi hanno raccolto davanti al video 3.546.000 spettatori pari al 22.24% di share.

Un dato che conferma l'interesse già evidenziato lo scorso anno quando il docu-reality aveva conquistato (sempre all'esordio) 3.751.000 spettatori pari al 21.2% di share. La trasmissione prodotta da Maria De Filippi è stata anche la più vista di ieri sera, facendo meglio della partita del Campionato Europeo Under 21. L’incontro di calcio Francia-Romania ha raggiunto 2.412.000 spettatori pari all’11.62% di share su Rai 2 mentre il film The Meddler – Un’inguaribile ottimista si è fermato a 2.536.000 spettatori pari al 12.69% di share su Rai 1.

I momenti salienti della prima puntata

Sono stati numerosi gli spunti della prima puntata di Temptation Island che hanno scatenato l'interesse del pubblico da casa. Anche grazie alle succose anticipazioni rese note da Maria De Fillippi, i fan del docu-reality attendevano con ansia il primo falò di confronto anche se esso ha riservato una sorpresa. La richiesta di Andrea Filomena non è stata accolta dalla fidanzata Jessica Battistello, che non si è presentata all'appuntamento.

Lui, a quel punto, è tornato deluso al villaggio dei ragazzi, mentre lei ha confermato di voler vivere fino in fondo la sua avventura televisiva. I problemi hanno riguardato, tra gli altri, anche Arcangelo Bianco e Nunzia Sansone: lui è apparso a dir poco su di giri, divertendosi con le tentatrici e dimostrando di non pensare troppo alla propria fidanzata. Anche in questo caso è stato chiesto il falò di confronto, che sarà il momento più atteso della seconda puntata di Temptation Island in onda lunedì 1° luglio.

Solo allora i telespettatori scopriranno se Nunzia e Arcangelo usciranno insieme o separati dall'isola delle tentazioni.