Le puntate americane di Beautiful sanciranno a breve l'entrata in scena di un nuovo personaggio, destinato ad avere a che fare con la storyline di Beth Spencer / Phoebe Forrester. La new entry sarà interpretata da un volto noto al pubblico d'oltreoceano e non solo dato che si tratterà niente meno che dell'attore Jo LoCicero, già conosciuto al mondo del gossip per essere il marito di Gina Rodriguez. A lanciare lo scoop è stato il magazine "People", secondo il quale questo nuovo personaggio sarà un ex compagno di università di Thomas Forrester.

E l'immagine che ne esce non è affatto rassicurante, facendo chiaramente pensare a delle manipolazioni della coppia riguardo il segreto di Beth, che recentemente è stato scoperto anche dal figlio di Ridge e Taylor.

Jo LoCicero ha sposato Gina Rodriguez

Stando a quanto riportano le anticipazioni americane di Beautiful, l'attore Jo LoCicero interpreterà Vincent Walker nelle puntate del 27 giugno e 2 luglio. Si tratterà di un breve ruolo che sta però scatenando la curiosità dei fan della soap americana, vista la notorietà del suo interprete.

Joe LoCicero insieme alla moglie Gina Rodriguez

L'attore è, infatti, il marito di Gina Rodriguez, ovvero l'interprete di Jane nella serie "Jane The Virgin". Anche lei, però, è una vecchia conoscenza di Beautiful, in quanto nel 2011 interpretò per diverse puntate la stagista Beverly. Quest'ultima, come sicuramente i telespettatori ricorderanno, era un'amica di Dayzee ed ebbe un breve flirt con Rick Forrester. Jo e Gina sono diventati marito e moglie lo scorso 4 maggio dopo essersi conosciuti nel set della serie "Jane The Virgin", dove lui ha interpretato il ruolo di uno spogliarellista in un singolo episodio della terza stagione. L'attore si dedica soprattutto al teatro, ma non disegna anche alcune partecipazioni (per ora non rilevanti) in televisione.

Beautiful anticipazioni: LoCicero sarà Vincent Walker

Per quanto riguarda il ruolo che Jo LoCicero avrà nella soap, le anticipazioni americane di Beautiful segnalano che Vincent Walker sarà un vecchio compagno di college di Thomas. Il settimanale "People" ha usato nei suoi confronti due aggettivi che non fanno pensare ad una persona positiva. Si segnala, infatti, che si tratterà di un uomo subdolo e intrigante, lasciando chiaramente presagire ad un ruolo attivo nella scoperta appena fatta dal figlio di Ridge.

Thomas ha ottenuto la confessione di Flo Fulton in merito alla vera identità di Phoebe Forrester e, nelle attuali puntate, sta vivendo un forte turbamento interiore, indeciso se raccontare o meno a Steffy quanto scoperto. Sembra tuttavia, che alla fine anche lui deciderà di tacere per due ragioni: preservare la felicità della sorella, di nuovo vicina a Liam, e avere maggiori chance di conquistare Hope Logan.