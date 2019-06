La svolta della trama relativa alla vera identità di Phoebe Forrester avverrà durante l'estate: l'annuncio è stato dato da Bradley Bell, il quale ha anche rivelato qualche dettaglio in più sugli sviluppi della questione. Pur mantenendo una giusta dose di mistero, il Produttore Esecutivo ha chiarito che prima di arrivare alla resa dei conti, ci saranno dei momenti di grande suspense e che non tutte le persone coinvolte ne usciranno vive. La sua dichiarazione ha scatenato la curiosità dei fan della soap, che inevitabilmente si sono chiesti chi sarà a perdere la vita.

Solo pochi mesi fa è stata Caroline Spencer a morire a causa di un'emorragia cerebrale, ma nel caso del decesso estivo le cause potrebbero essere ben diverse. Non è, infatti, da escludere che la morte in questione avvenga per cause violente.

Anticipazioni Beautiful: Xander tra i nomi più probabili

Le anticipazioni americane di Beautiful confermano che l'attesa non sarà ancora lunga prima di scoprire che Phoebe Forrester in realtà è Beth Spencer.

Beautiful, anticipazioni americane: la verità su Phoebe verrà alla luce in estate

La resa dei conti avverrà in estate, quando la vicenda prenderà una piega "dark". Sempre più persone, infatti, verranno a conoscenza degli intrighi messi in atto da Reese Buckingham con la collaborazione di Flo Fulton. Il primo ad apprendere la scomoda verità sarà Xander, il quale ascolterà per caso una conversazione tra la stessa Flo e Zoe. Il cugino di Maya pretenderà dei chiarimenti dalla fidanzata e li otterrà, sentendosi a sua volta indeciso sulla cosa giusta da fare.

Il ragazzo arriverà molto vicino dal rivelare quanto scoperto, presentandosi alla firma dell'annullamento del matrimonio di Hope e Liam ma alla fine non parlerà. E proprio questo suo senso di colpa potrebbe in futuro essere oggetto di nuovi dubbi. Qualcuno lo ucciderà per farlo tacere per sempre? La tesi appare più probabile anche se difficilmente il fatto accadrà prima di luglio. L'attrice Katherine Kelly Lang ha recentemente pubblicato su Instagram un copione relativo alle scene in onda a giugno, dove Xander risulta ancora presente.

Puntate americane Beautiful: anche Thomas scopre la verità

A piccoli passi, nelle puntate americane di Beautiful si avvicina la verità sullo scambio di culle avvenuto a Catalina. Alla lista di coloro che saranno informati del fatto si unirà a breve anche Thomas Forrester che farà i conti con un'ammissione fortuita da parte di Flo Fulton. Il fratello di Steffy otterrà quindi i chiarimenti richiesti e resterà inorridito nello scoprire quanto accaduto dopo il parto di Hope.

Anche nel suo caso, però, il segreto non dovrebbe essere svelato subito per il timore che tale verità possa riportare Hope tra le braccia di Liam. Thomas potrebbe essere quindi annoverato nella lista delle persone in pericolo, proprio per evitare che la verità venga da lui svelata.