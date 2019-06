Uomini e donne è ufficialmente andato in vacanza ma i suoi protagonisti continuano comunque a far parlare di sé, anche in merito ad alcuni progetti che li riguarderanno nei prossimi mesi. A finire al centro dell'interesse mediatico è ancora una volta Gemma Galgani, la famosa dama del Trono Over che anche nell'ultima stagione ha catalizzato su di sé l'attenzione con le sue complicate relazioni sentimentali. Stando a quanto riportato da "Il Fatto Quotidiano", Gemma avrà un nuovo impegno a partire dalla prossima stagione televisiva, in quanto le verrà affidata la conduzione di un programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi.

E non sarà sola in questa sua nuova avventura: al suo fianco ci sarà un altro dei volti più amati dai telespettatori di Uomini e donne ovvero l'ex corteggiatrice Giulia De Lellis, diventata negli ultimi anni una delle influencer più seguite in Italia.

Gemma Galgani e Giulia De Lellis condurranno 'Giortì'

Dopo la collaborazione nelle scelte serali dello scorso febbraio, Gemma e Giulia saranno chiamate alla conduzione di "Giortì", un nuovo format che andrà in onda su La 5 durante la prossima stagione televisiva. I provini dei partecipanti sono già iniziati su Witty Tv e l'idea sarà quella di riproporre l'atmosfera festiva che già ha portato al successo le scelte di Teresa, Lorenzo, Ivan e Luigi. Stando a quanto indicato da "Il Fatto Quotidiano", la nuova trasmissione racconterà una festa indimenticabile che potrà essere un compleanno, un matrimonio, una nascita o qualsiasi altra occasione che sia religiosa o profana. E gli impegni di Gemma e Giulia nei prossimi mesi non si limiteranno a questo.

Una fiction web per Giulia, l'ipotesi Temptation Island per Gemma

Sarà un'estate movimentata per Gemma Galgani e Giulia De Lellis alle prese anche con altri progetti legati al mondo di Uomini e donne e di Maria De Filippi. La nota influencer ha recentemente cominciato le riprese di una fiction web insieme al team di Witty Tv. Si tratterà della prima esperienza con la recitazione per lei, che sarà affiancata anche da attori conosciuti dal grande pubblico quali Luca Turco e Ludovica Bizzaglia dalla soap Un posto al sole.

Gemma, che ha annunciato di volersi concentrare sull'amore in estate, potrebbe invece essere uno dei volti di Temptation Island. Lo scoop è stato lanciato da Maria De Filippi nell'ultima puntata di Uomini e donne, anche se la conduttrice ha lasciato il punto interrogativo in merito alla possibilità che si trattasse solo di uno scherzo. Gemma potrebbe comunque sbarcare in Sardegna insieme al cavaliere Mario, da lei conosciuto nelle ultime puntate del Trono Over, oppure in veste di consigliera per i fidanzati.