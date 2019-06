La stagione televisiva 2018-2019 si è conclusa da poche settimane ed è tempo di scrutini anche per i protagonisti del piccolo schermo. Puntuale come ogni anno, infatti, è arrivata la classifica del Moige che anche quest'anno ha stilato la lista dei 10 programmi maggiormente trash tra quelli che sono stati trasmessi nel corso della stagione sulle reti Rai e Mediaset. A 'trionfare' da questo punto di vista è stata soprattutto Barbara D'Urso, la quale è stata bocciata dal Moige per ben due delle trasmissioni che ha proposto in questi mesi nel prime time di Canale 5.

I programmi trash bocciati dal Moige: Live e Uomini e donne tra i peggiori

Nel dettaglio, infatti, il Moige ha bocciato categoricamente l'ultima edizione del Grande Fratello Nip condotto dalla D'Urso su Canale 5 così come ha bocciato anche la prima stagione di Live - Non è la D'Urso, il talk show del mercoledì sera che ha chiuso i battenti la scorsa settimana.

Entrambe le due trasmissioni condotte dalla D'Urso sono state bollate come 'trash' nonostante il gradimento del pubblico, che anche questa volta ha premiato sia il GF che Live, permettendo alla conduttrice partenopea di portarsi a casa dei risultati d'ascolto molto soddisfacenti dal punto di vista auditel.

Non se la cava benissimo neppure Maria De Filippi, finita nella classifica del Moige per la trasmissione Uomini e donne, il dating show dei sentimenti da anni bollato come esempio di 'tv spazzatura'.

Tra i programmi più trash della stagione vi sono anche Temptation Island e la versione 'Vip' del reality show prodotto sempre dalla Fascino della De Filippi.

Duro colpo anche per altri due conduttori del Biscione, 'messi KO' dal verdetto del Moige. Si sta parlando di Paolo Bonolis, bocciato per l'ultima edizione di Ciao Darwin, lo show campione di ascolti del venerdì sera (in grado di battere La Corrida di Carlo Conti in onda su Rai 1) e Piero Chiambretti, che quest'anno è tornato in prima serata su Rete 4 con il programma CR 4 - La repubblica delle donne, che tuttavia non è piaciuto per niente al Moige.

Bocciati anche il GF Vip e Alta Infedeltà

Tra i programmi bocciati si segnalano anche l'ultima edizione del Grande Fratello Vip, presentato da Ilary Blasi con la partecipazione di Alfonso Signorini, e L'Isola dei famosi presentata da Alessia Marcuzzi.

Tra i programmi Rai, invece, è finito in classifica Alla Lavagna, trasmesso su Rai 3 per la controversa puntata in cui Vladimir Luxuria spiegava ai bambini come si diventa transessuali. In questa classifica dei programmi più trash della stagione tv sono finiti anche due programmi in onda sulle reti del gruppo Discovery: Alta Infedeltà e Take me out.