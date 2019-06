Prosegue l'appuntamento settimanale con la soap opera turca "Bitter sweet-Ingredienti d'amore" che coinvolge una fascia eterogenea di telespettatori desiderosi di conoscere gli sviluppi intorno alla vita dei personaggi principali. La tematica intorno all'affidamento esclusivo del piccolo Bulut resta al centro dell'attenzione delle trame della fiction diretta dal regista Cagri Bayrak. Le anticipazioni dell'episodio numero 19, in onda sul piccolo schermo giovedì 4 luglio alle ore 14:45, fanno notare che si complicherà la situazione per il dottor Aslan, costretto a rassegnarsi all'idea di ottenere l'affidamento del nipote.

Sarà vicino il giorno della sentenza definitiva riguardante l'affidamento di Bulut ma non ci saranno buone notizie per Ferit. Quest'ultimo si renderà protagonista di una serie di contrasti con Hakan che aumenteranno le tensioni al punto che l'affarista non ha avuto la forza di incontrare Bulut recandosi a casa di Hakan. I due uomini non avranno intenzione di giungere a un accordo per il bene del bambino e il motivo sarà dovuto al fatto che i due rivali metteranno in atto ulteriori piani per ostacolare la posizione dell'imprenditore.

Il giudice decide di andare incontro alle richieste degli zii di Bulut

Il giudice ha favorito le richieste di Hakan (Necip Memili) e Demet (Alara Bozbey) in quanto si sono serviti dell'aiuto di Asuman (Ilayda Akdoman) che, in qualità di fotografa, ha fatto degli scatti capaci di mettere in cattiva luce Ferit. Ci sarà un avvicinamento nel rapporto tra Ferit e Nazli che capiranno di provare dei sentimenti reciproci. Gli amici dei due innamorati si renderanno conto del fatto che possa esserci del tenero tra le due persone. L'imprenditore e la giovane cuoca non avranno il coraggio di manifestare le sensazioni e cercheranno di mettere da parte una simile possibilità.

Ferit non può assistere al concerto di Alya

Nazli ha dimostrato l'affetto nei confronti del datore di lavoro in diverse occasioni ed è stata vicino all'uomo nel momento in cui ha avuto bisogno di lei come avvenuto quando il giovane ha dovuto fare i conti con la febbre alta. Questo retroscena ha impedito ai due innamorati di assistere al concerto dell'amica Alya all'interno del locale di Deniz (Hakan Kurtas). La fiction sta tenendo alta l'attenzione del pubblico che vuole conoscere i colpi di scena riguardanti i protagonisti, desiderosi di capire la realtà dei fatti.

Can Yaman e Ozge Gurel hanno formato una coppia molto seguita dai fan che non perdono occasione per fare i complimenti ai due attori. L'attore turco è riuscito a conquistare le persone mentre la Gurel ha instaurato un rapporto speciale con gli spettatori dopo la messa in onda di "Cherry Season".