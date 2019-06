Le vicende dei protagonisti della longeva soap opera spagnola ideata da Aurora Guerra, 'Il segreto' riescono a tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori. Prosegue il periodo di epidemia che sta creando dei problemi di salute alla maggior parte degli abitanti del paese di Puente Viejo. La fiction Il Segreto riesce a tenere alta la concentrazione del pubblico curiosi di conoscere gli sviluppi intorno ai personaggi principali. Le anticipazioni dell'episodio in onda sul piccolo schermo martedì 2 luglio fanno notare che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Alvaro.

Quest'ultimo riceverà l'incarico di occuparsi dei malati e sarà chiamato a fare squadra con Elsa con la quale si renderà protagonista di una serie di incomprensioni. La Laguna, con il passare del tempo, dimostrerà di avere uno straordinario talento e le cure saranno fondamentali per dare il dovuto aiuto alle persone. La giovane donna utilizzerà una tecnica che darà degli importanti benefici agli ammalati in grado di riprendersi dopo un periodo complicato che ha fatto temere per il peggio.

Antolina vuole parlare male di Elsa per metterla in cattiva luce

L'ex fidanzata di Isaac si servirà dell'aiuto di elementi determinanti come gli impacchi di acqua e bicarbonato. Questa situazione darà la possibilità alla donna di ottenere l'apprezzamento degli abitanti dopo aver fatto conti con i pregiudizi sulla sua persona per via dell'atteggiamento scorretto di Antolina. La giovane donna ha organizzato un piano per mettere in cattiva luce la Laguna trovando il modo per allontanarla dalla vita di Isaac (Ibrahim Al Shami). La bionda ha finito per accusare la rivale di pesanti colpe tra cui quella di aver contribuito all'aborto.

Matias grato alla Laguna per aver salvato la vita a Marcela

Matias (Ivan Montes) si renderà conto della professionalità di Elsa che sta salvando la vita della fidanzata Marcela (Paula Ballesteros) alle prese con la varicella. La presenza di Elsa (Alejandra Meco) si rivelerà indispensabile per risolvere i problemi dei paesani che cominceranno a dimostrare gratitudine nei confronti della ragazza vista con sospetto per via delle malelingue messe in giro da Antolina (Maria Lima).

Infine le cure della giovane Laguna daranno effetti benefici dimostrando dei miglioramenti evidenti riguardo alla sintomatologia dei pazienti. La moglie di Isaac vorrà cercare un modo per mettere in cattiva luce la rivale dando vita a nuove critiche nei confronti della donna con l'intento di farle lasciare il paese. Le persone, però, si renderanno conto che la "bionda" sta raccontando delle menzogne.