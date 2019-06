Diletta Leotta sarebbe tornata single. A rivelare la notizia è stato il sito Dagospia, giornale online da sempre molto attento alle notizie di Gossip. Secondo il sito diretto dal giornalista Roberto D'Agostino, la bella conduttrice siciliana avrebbe lasciato lo storico fidanzato Matteo Mammì in questi giorni e si starebbe preparando ad una nuova vita anche con l'acquisto di un nuovo appartamento a Milano.

Dagospia: 'Diletta Leotta è tornata single'

È una delle donne italiane più invidiate, criticate e chiacchierate.

Diletta Leotta, giornalista sportiva di Dazn (dopo una lunga esperienza a Sky Sport) e da quest'anno anche speaker a Radio 105, è da sempre al centro della scena mediatica, un po' meno del Gossip. Sì perchè la bionda siciliana era da sempre fidanzata con Matteo Mimmì, ex dirigente tv di Sky e nipote di Oscar, ex ministro della Repubblica. Grazie all'esplosione dei social, la Diletta nazionale è diventata per tanti ragazzi un mito da fotografare e ammirare.

La notizia del (per ora) presunto addio con lo storico fidanzato è dunque un'autentica notizia bomba destinata a lasciare il segno. "Fermi tutti! Mondo del calcio e non solo in subbuglio: Diletta Leotta, la conduttrice di Dazn, ha lasciato il potente fidanzato Matteo Mammì e si prepara a una nuova vita": questa la notizia-bomba lanciata da Dagospia nelle scorse ore.

Per Diletta Leotta anche una nuova casa a Milano

La notizia della nuova vita da single di Diletta Leotta non è stata ancora confermata nè smentita dalla giornalista, nè dalla persone vicine a lei.

Dagospia, primo sito in Italia a parlare della clamorosa separazione, nel lancio della notizia, ha specificato anche qualche dettaglio in più: "Diletta Leotta, in queste ore, si trova nella Capitale per un evento, ma avrebbe già comprato un appartamento a Milano. La sua intenzione - ha concluso Dago - è quella di rimettersi in gioco". Quale sarà il prossimo post su Instagram? Commenterà la notizia la bella giornalista di Dazn? Bisognerà attendere ancora qualche ora.

C'è da dire che Diletta Leotta, sul sul canale Instagram, ha sempre pubblicato pochissime foto della sua vita privata con l'ormai ex fidanzato Matteo Mammì. Dunque è facile immaginare che non ci sarà un commento o una possibile smentita alla notizia lanciata dal sito Dagospia. Negli scorsi giorni, la donna era stata criticata per una foto con la mamma dove la giornalista mostra una gamba scoperta.

Sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 4 milioni di followers (è la giornalista italiana più seguita sui social), pubblica solitamente scatti professionali o foto in cui posa in momenti di relax insieme ad amiche o parenti.