Prosegue l'appuntamento settimanale con la soap opera turca "Bitter Sweet-Ingredienti d'amore", che con le sue vicende riesce a catturare le attenzioni di un pubblico eterogeneo. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda da lunedì 1 a venerdì 5 luglio riportano che Ferit sarà uno dei grandi protagonisti.

L'uomo di affari si avvicinerà alla verità sulla morte dei genitori di Bulut, generando un bel po' di preoccupazione in Hakan e Demet.

Di conseguenza, il malvagio uomo si rivolgerà a Resul, ordinandogli di far sparire le prove della manomissione dell'auto che ha causato il decesso di Zeynep e Demir.

Le ragazze, intanto, dopo aver trascorso una giornata in piscina con Bulut, si prepareranno per andare ad assistere al concerto di Alya. La situazione però prenderà una piega inaspettata quando Ferit (Can Yaman) a causa di una forte influenza sarà costretto a rimanere a casa. L'imprenditore avrà bisogno di qualcuno che lo accudisca, e così sarà proprio Nazli (Ozge Gurel) a rinunciare alla serata per stare accanto al suo datore di lavoro.

Un'altra vicenda riguarderà il personaggio di Fatos. Quest'ultima rimarrà bloccata in ascensore con Engin, e così la coppia si vedrà costretta a chiarire le ultime incomprensioni.

Asuman stringe un nuovo patto con Hakan e Demet

Demet non riuscirà a nascondere la sua gelosia nel vedere Ferit e Nazli sempre più vicini. La donna, allora, per vendicarsi invierà all'uomo d'affari una lettera anonima nella quale svelerà che la persona che ha scattato le foto ai documenti è Asuman.

La sorella di Nazli, per evitare che le conseguenze delle sue azioni ricadano sulla giovane cuoca, sarà costretta a correre ai ripari, stringendo un nuovo accordo con gli zii di Bulut.

Nazli cercherà di recarsi ad una lezione di cucina di un affermato chef iraniano, ma non riuscirà ad arrivare in tempo.

La situazione si complica per Ferit Aslan

Deniz diventerà il proprietario del locale presso il quale solitamente si esibisce Alya. Subito dopo l'uomo affronterà la giovane, chiarendo di non nutrire alcun sentimento verso di lei.

Nazli e Ferit saranno sempre più vicini, e agli occhi degli altri sarà palese che c'è un'attrazione tra loro. Tuttavia, entrambi eviteranno di ammettere che provano qualcosa l'uno per l'altra.

Nel giorno dell'udienza per l'affidamento, Bulut rivelerà al giudice di voler vivere con Ferit e Nazli. Tuttavia, nel momento in cui l'avvocato della controparte mostrerà delle foto in cui compare l'imprenditore prima in compagnia di Buse e poi della giovane chef, il giudice preferirà confermare per la seconda volta l'affido del piccolo a Hakan e Demet.