Prosegue l'appuntamento settimanale in compagnia della longeva soap opera americana 'Beauitful' che va in onda sul piccolo schermo da oltre trent'anni attirando l'attenzione di un pubblico eterogeneo. Le anticipazioni degli episodi che partono da lunedì 17 per arrivare fino a venerdì 21 giugno svelano che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Thorne. Quest'ultimo si impegnerà in prima persona per fermare la follia di Bill intenzionato ad avere la custodia esclusiva di Will.

Carter (Lawrence Saint Victor) si dirà sicuro che è arrivato il momento di porre fine alle intenzioni dello Spencer per evitare che la situazione possa precipitare nel peggiore dei modi.

Justin proverà a far ragionare Bill nella speranza che possa ritornare sui propri passi lasciando perdere lo scontro con Thorne. L'uomo non vorrà sentire ragioni e deciderà di andare avanti per la propria strada senza ricevere alcun tipo di consiglio. All'azienda Forrester arriverà il momento dell'incontro tra le persone.

Thorne, Hope (Annika Noelle) e Liam avranno modo di parlare riguardo alla nuova collezione ma ci sarà un cambio di programma dopo l'arrivo di Steffy (Jacqueline Maclnnes Wood). La giovane donna verrà a conoscenza del fatto che Kelly ha la febbre e deciderà di ritornare a casa per capacitarsi delle condizioni della figlia.

Liam si riavvicina all'ex moglie per il bene di Kelly

Liam, nonostante la separazione con Steffy, dimostrerà di essere un padre molto presente e accompagnerà l'ex moglie per capire cosa sia successo alla figlia.

Sarà imminente lo scontro tra Katie e Bill che hanno delle idee completamente differenti in merito all'argomento. Katie deciderà di parlare con Bill (Don Diamont) al quale spiegherà che, seppur addolorata, vorrà togliergli il ruolo di padre dopo il comportamento che ha assunto in qualità di genitore. La Logan motiverà la sua decisione sottolineando che le assenze di Bill hanno creato sofferenza nell'animo del piccolo Will.

Hope alle prese con un malore e rischia di perdere il bambino

L'editore non avrà intenzione di cedere alle provocazioni di Katie (Heather Tom) e comincerà una guerra tra le due persone che vogliono vedere riconosciuti i propri diritti.

La preoccupazione legata alla piccola Kelly si rivelerà determinante per portare a un riavvicinamento tra i genitori della bambina. Steffy non riuscirà a dimenticare i momenti vissuti con l'ex marito e questo incontro finirà per creare un dialogo tra i due coniugi. La Forrester coglierà l'occasione per spiegare a Liam di non aver mai smesso di amarlo. Infine Hope avrà un improvviso malore e rischierà di perdere il bambino.