Uomini e donne oggi non andrà in onda e al suo posto i telespettatori del dating show assisteranno ad un maxi episodio di Una Vita. Le ragioni della cancellazione non sono certo un mistero: dopo la scelta di Giulia Cavaglià, è cominciata la pausa estiva del programma condotto da Maria De Filippi che tornerà il prossimo settembre con vecchi e nuovi protagonisti. Nei tre mesi di interruzione, i fan potranno comunque restare aggiornati sulle novità dei volti noti, affidandosi ai loro profili social o al settimanale "Uomini e donne Magazine".

Proprio nell'ultimo numero in edicola, Riccardo Guarnieri e Ida Platano hanno parlato degli sviluppi della loro relazione, negando senza esitazione le voci che si erano rincorse negli ultimi giorni: dopo l'ultima registrazione stagionale, effettuata lo scorso 21 maggio, tra loro non c'è stato alcun avvicinamento. Al contrario, la dama ha rivelato di essere ancora molto arrabbiata con il suo ex fidanzato, soprattutto a causa delle affermazioni fin troppo positive da lui rilasciate nei confronti delle dame conosciute nel parterre del Trono Over.

Ida Platano furiosa con Riccardo: "Non doveva dire quelle cose"

Se nell'ultimo numero di Uomini e donne Magazine Riccardo Guarnieri aveva dichiarato di voler ricontattare Ida durante l'estate, ben diverso è stato il punto di vista della sua ex fidanzata.

Anticipazioni Uomini e donne: nessuna buona notizia per Ida e Riccardo

Alle pagine del tabloid dedicato al dating show, la Platano ha sottolineato di essere ancora amareggiata per le ultime novità. Ad averla toccata particolarmente sono state le affermazioni del cavaliere in un precedente numero della rivista. Proprio quando per loro poteva aprirsi la strada di una nuova frequentazione, lui ha ammesso di avere conosciuto delle donne meravigliose, rilasciando quasi una dichiarazione d'amore nei loro confronti.

Il tempismo con il quale si è espresso così positivamente non è piaciuto affatto alla Platano che ha sbottato: "Lui non doveva dire quelle cose in un momento del genere!

Non doveva parlare di chi ha frequentato, considerando anche il fatto che solo una settimana prima di chiamarmi era uscito con un'altra donna". La donna quindi ha aggiunto di essere ancora arrabbiatissima con lui e di essere molto delusa per questo comportamento.

Riccardo Guarnieri e la paura di vivere

Il punto di vista di Ida Platano è diverso da quello di Riccardo Guarnieri, come la stessa dama ha rivelato a Uomini e donne Magazine. Nell'intervista lei ha affermato di non essere pentita del suo passato con il cavaliere, né tanto meno del ritorno nel programma su richiesta di quest'ultimo.

La dama ha però precisato di avere trovato in lui tanta paura di vivere e di rischiare, mentre lei avrebbe desiderato trovare una persona più decisa. Proprio la necessità di avere bisogno di tempo era stata chiamata in causa da Guarnieri, il quale aveva spiegato di non voler correre rischi per evitare di ripetere gli sbagli di qualche mese prima, coinvolgendo persone care (quali il figlio di lei). Dopo la fine del programma, il cavaliere aveva tentato di ricontattare la Platano e di raggiungerla a Brescia ma si era trovato davanti ad un muro, tanto che lei gli aveva persino bloccato il numero di telefono.