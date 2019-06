Nella soap Una vita, secondo quanto trapela dalle anticipazioni spagnole, ci saranno molti colpi di scena che riguardano Blanca e Diego. I due, ad un certo punto, si allontaneranno a causa di una donna che entrerà nelle grazie di Blanca. Ovviamente, il motivo scatenante della vicina rottura sarà sempre Ursula: questa farà credere che il bambino che aspettava è nato morto. La dark lady, tra l'altro, vorrebbe far ritornare la figlia con Samuel ma quest'ultimo, finalmente, capirà il male di cui si è macchiato.

Blanca affranta per la perdita del suo bambino

Blanca, secondo le anticipazioni spagnole, dopo il parto vivrà un momento molto difficile.

Pubblicità

Pubblicità

Ursula le farà credere che il bambino che portava in grembo è nato morto. Ovviamente è tutta una menzogna e per rendere i fatti credibili la perfida madre sostiruirà il nascituro con una bimba morta. Blanca che ricorda di aver partorito un bambino e non una femmina, non si farà raggirare dalla madre che cercherà in tutti i modi farle credere che ha perso il senno visto che non crede alle sue parole. La donna ha rapito il suo bimbo per crescerlo secondo le sue idee.

Una Vita, anticipazioni: Blanca lascia Diego.

Ad Acacias, nel frattempo, arriverà una nuova forestiera che ha una forte personalità mistica e crede di vedere la madonna: folle e convincente al tempo stesso. Si tratta di Cristina Novoa che, piano piano, riesce ad avere un forte ascendente su Blanca. Ursula, per convincere la figlia ad allontanarsi da Diego, la farà manipolare da questa donna con cui Blanca entrerà molto in confidenza. Cristina riuscirà a farle credere che la relazione adulterina con Diego è il motivo per cui sua figlia è morta. Durante una funzione, Blanca si alzerà in piedi e confesserà a tutti i suoi peccati, dicendo cose che sconvolgeranno l'intera platea.

Pubblicità

Blanca lascia Diego e torna con Samuel

Dopo di ciò, Blanca tenterà di allontanare Diego da sé, ormai completamente manipolata da Cristina Novoa. Racconterà all'amato di volere dedicare la sua vita a Dio e alle preghiere per espiare le sue colpe, ma poi si butterà tra le braccia di Samuel, convinta di poter così essere perdonata da Dio per l'adulterio. Samuel sarà la sua salvezza perché, finalmente, anche lui si pentirà dei suoi errori e di essere stato complice di Ursula.

A questo punto Samuel, per aiutare Blanca e mosso dal dispiacere per come si è comportato con lei, informerà Diego di molite cose, non raccontandogli, però, tutto sulle macchinazioni di cui si è reso complice. Ad aiutare Blanca non sarà solo Samuel, dopo il suo rinsavimento, ma anche Leonor che cercherà di fare il possibile per dare una mano all'amica che sta soffrendo molto, come dimostra il suo comportamento senza senso dopo la perdita del bimbo.