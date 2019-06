Prosegue l'appuntamento settimanale con le repliche della soap opera di Rai uno, Il paradiso delle signore daily che riesce a sorprendere i telespettatori. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 10 fino a venerdì 14 giugno alle ore 15:45 svelano che Luciano dovrà affrontare una serie di problemi che lo costringono a trovarsi in preda ai dubbi. Il Cattaneo si dimostrerà preoccupato per la relazione tra la figlia Nicoletta e Riccardo ma non saprà in quale modo comportarsi.

Il ragioniere si opporrà all'ipotesi di un matrimonio e vorrebbe impedire alla ragazza di avere un altro incontro con il figlio di Umberto. Vittorio, invece, farà i conti con la chiamata inaspettata della polizia che informerà il dottor Conti riguardo al ritrovamento del corpo di una giovane donna. Nicoletta (Federica Girardello) continuerà a trovarsi alle prese con la distrazione e non riuscirà a dimenticare la serata passata con il fratello di Marta.

Uno dei protagonisti della soap opera di Rai uno.

La signora Calligaris sarà costretta ad abbandonare la discussione con Luciano in quanto dovrà recarsi al convitto delle suore dove ha lasciato il figlio Carlo.

Il dottor Conti alle prese con la preoccupazione per la sparizione della Guarnieri

Vittorio (Alessandro Tersigni) chiederà aiuto a Marta (Gloria Radulescu). Il giovane uomo si dimostrerà preoccupato per l'improvvisa scomparsa della Mandelli allo chalet di montagna ma, di ritorno al grande magazzino, riceverà una telefonata da Andreina (Alice Torriani).

Clelia (Enrica Pintore) si dirà pronta per raccontare la verità a Luciano (Giorgio Lupano) dicendo al Cattaneo di essere madre di un bambino. Si sta creando un rapporto di confidenza tra Clelia e Luciano al punto che la capocommessa ha deciso di mettere al corrente il ragioniere delle problematiche. Ha fatto la scelta giusta dicendo la verità al marito di Silvia che si dimostra pronto per darle un valido aiuto nella speranza di mettere al sicuro la vita del piccolo Carlo.

Le paure di Antonio dopo aver parlato con il padre di Elena

Roberta vivrà un momento di felicità dopo essere riuscita a superare l'esame d’ingegneria con il massimo dei voti e avrà un incontro con Federico. Luciano finirà per essere vittima di un'aggressione di ritorno dalla banca venendo scippato da Rino. Antonio deciderà di mantenere il lavoro ottenuto alla caffetteria e vorrà riuscire nell'intento di portare nella città di Milano la sorella Elena.

Cominceranno i sospetti del fratello di Salvatore in quanto le lettere da lui mandate alla fidanzata sono state rispedite al mittente. Infine la situazione si complicherà dopo che il giovane Amato parlerà a telefono con il padre della compagna.