Le anticipazioni della puntata di lunedì 24 giugno della soap opera spagnola, ideata da Aurora Guerra, 'Il Segreto' in onda sul piccolo schermo alle ore 16:30 svelano che sarà al centro dell'attenzione delle trame il personaggio di Francisca. La matrona vuole avere notizie di Beltran ed Esperanza per capire se possano essere considerati fuori pericolo dopo la drammatica notizia ricevuta da Maria (Loreto Mauleon) relativa all'incidente dell'auto su cui viaggiavano i bambini.

Pubblicità

Pubblicità

La moglie di Gonzalo (Jordi Coll) vivrà momenti di panico e non saprà in quale modo risolvere la situazione. La Montenegro sarà pronta per fare una richiesta a Mauricio (Mario Zorrilla) e gli ordinerà di recarsi sul luogo dell'incidente per avere delle informazioni necessarie a capire la dinamica dei fatti.

I dubbi di Maria riguardo alla versione raccontata dalla Montenegro

La matrona non vorrà che si presenti Fernando (Carlos Serrano) desideroso di accompagnare le due persone in quanto la dark lady mostrerà di avere dei sospetti nei suoi confronti.

Pubblicità

Maria si interrogherà sullo strano atteggiamento assunto da Francisca (Maria Bouzas) e si deciderà per chiedere delle spiegazioni alla donna nella speranza di capire quale sia il motivo di questo comportamento. La Montenegro darà una risposta che farà crollare le certezze di Maria. La dark lady informerà la nipote della possibilità che possa essere stato Mesia a provocare l'incidente. La consorte di Gonzalo rimarrà dubbiosa di fronte a questa versione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

La preoccupazione di Matias e della compagna Marcela dopo il comportamento di Elsa

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Saul (Ruben Bernal) che si renderà protagonista di uno scontro con Prudencio (Josè Milan) dopo aver avuto dei sospetti sul conto dell'uomo. Il futuro sposo di Julieta (Claudia Galan) penserà che possa essere il fratello l'intruso che si diverte a mettere i bastoni tra le ruote alla Uriarte. Proseguiranno gli impedimenti volti a fermare l'atteso matrimonio tra la nipote di Consuelo ed Ortega da parte di Prudencio.

Un'altra storyline si concentra sulla figura di Matias (Ivan Montes). Il figlio di Alfonso ed Emilia non nasconderà la paura che ci possano essere delle conseguenze su Elsa (Alejandra Meco) per via del comportamento nei confronti di Antolina e Isaac. Inoltre Matias e Marcela (Paula Ballesteros) saranno preoccupati che ci possano essere conseguenze anche sugli affari della locanda. Infine i soccorsi non riusciranno a trovare traccia dei figli di Maria e aumenterà la suspense sulla sorte dei bambini.