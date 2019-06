Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera più nota della televisione italiana, "Beautiful". Le trame di cui ci occuperemo qui di seguito fanno riferimento agli episodi che andranno in onda in Italia, su Canale 5, dal 24 al 28 giugno. E mentre negli Stati Uniti le trame di "Beautiful" sono principalmente incentrate sull'adozione illegale della figlia di Hope, qui in Italia sono ancora arrivate soltanto all'inizio della travagliata gravidanza della Logan.

Questa settimana, infatti, ci sarà la prima ecografia di Hope, la decisione di Steffy di accettare la nuova relazione di Liam, la decisione di Katie di rivolgersi ad un giudice per richiedere la custodia esclusiva del piccolo Will, i problemi di ridimensionamento della Forrester e la prima ecografia di Hope.

Thorne decide di aiutare Katie

Le anticipazioni di "Beautiful" ci segnalano che Katie si renderà conto che Bill è sempre più assente e distante dalla vita di suo figlio, così deciderà di prendere provvedimenti contro di lui per richiedere l'affidamento esclusivo di suo figlio.

Presa questa decisione, la donna si rivolgerà a Thorne Forrester e gli chiederà di aiutarla a sconfiggere Bill Spencer nella sua lotta per ottenere l'affidamento di Will. L'uomo accetterà di aiutarla e le prometterà appoggio e supporto per qualsiasi cosa lei voglia fare. Hope e Liam si recheranno in ospedale per effettuare i primi controlli per la gravidanza e la prima ecografia. L'esito della visita però non sarà dei più piacevoli, in quanto nel corso dell'ecografia il medico non riuscirà a rilevare il battito cardiaco del feto.

Ottenuto l'appoggio di Thorne, Katie troverà il coraggio per chiedere ufficialmente la custodia di Will. Dopo un primo spavento iniziale, i medici riusciranno a percepire i battiti cardiaci del feto e tranquillizzeranno Hope e Liam sulle condizioni di salute del bambino che stanno aspettando. Nel frattempo, Steffy deciderà di deporre le armi ed accettare di dover condividere Liam con Hope per il bene dei loro figli.

La scelta di Ridge

Ridge organizzerà un'assemblea alla Forrester Creations e annuncerà ai convenuti di dover tagliare la produzione di un'intera linea di moda per ridimensionare i costi dell'azienda.

A quel punto l'uomo sarà costretto a scegliere fra la "Hope for the future" della Logan e la "Intimates" di Steffy. La scelta non si rivelerà essere molto semplice per Ridge, a causa soprattutto di Brooke che interverrà nella questione per tutelare i diritti di Hope. La donna, infatti, si convincerà che il marito voglia cancellare la linea di Hope per favorire invece quella dell'amata figlia, Steffy.