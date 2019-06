Le anticipazioni de Il Segreto riservano entusiasmanti novità. Nelle prossime puntate della soap opera spagnola, Elsa Laguna, interpretata dall'attrice Alejandra Meco, vorrà cancellare definitivamente i suoi sentimenti verso Isaac Guerrero e desidererà iniziare una nuova vita. Per tale ragione Elsa deciderà di proseguire la conoscenza con il dottor Alvaro Fernandez, il nuovo medico arrivato da poco in paese. Nel frattempo Isaac noterà che tra i due si è instaurato un forte legame e sarà notevolmente geloso. Intanto la cittadina di Puente Viejo sarà colta da un'epidemia di varicella. Di seguito le anticipazioni delle prossime puntate della serie iberica.

Alvaro Fernandez viene picchiato

Nelle prossime puntate de Il Segreto, Puente Viejo sarà colpita da un'improvvisa epidemia di varicella. Per tale ragione la Laguna passerà parecchio tempo in compagnia del dottor Fernandez, poiché i due lavoreranno insieme presso l'ospedale in cui sono ricoverati gli ammalati. In seguito il dottor Alvaro Fernandez verrà picchiato da alcuni strani tizi ed Elsa si dedicherà molto all'uomo. Poi la Laguna scoprirà che Alvaro è stato pestato per un vecchio debito con un certo strozzino.

Isaac sarà geloso di Elsa Laguna e Alvaro Fernandez.

Isaac assume un investigatore privato

Elsa deciderà di prestare ad Alvaro dei soldi per sdebitarsi dallo strozzino. Poi la Laguna rivelerà al dottor Fernandez che in realtà non era diventata povera, ma fingeva per poter tornare in paese e scoprire le intenzioni di Antolina nei riguardi di Isaac. In seguito Alvaro, grazie a Carmelo Leal, diventerà il medico ufficiale di Puente Viejo e la Laguna deciderà di lavorare al suo fianco. Nel frattempo Isaac si accorgerà dell'interesse che Elsa nutre per Fernandez e avrà dei sospetti nei confronti dell'uomo.

Per tale ragione rovisterà tra gli oggetti di Alvaro e troverà un sacchetto pieno di gioielli preziosi. Successivamente il Guerrero assumerà un investigatore privato, Agapito. Frattanto Antolina seguirà Isaac e scoprirà, grazie a Dolores, che l'uomo ha assunto un investigatore privato, ma la donna non capirà il motivo della decisione del Guerrero. Successivamente Alvaro non riuscirà a trattenere l'attrazione per Elsa e la sorprenderà con un romantico bacio.

La Laguna non si tirerà indietro e ricambierà il gesto dell'uomo. Poi Alvaro le rivelerà che non vuole innamorarsi nuovamente dopo la fine della sua storia precedente con Chiara. Infine Elsa si confiderà con Marcela riguardo al bacio con Fernandez e si renderà conto di essersi presa una cotta sconvolgente nei riguardi dell'uomo.