Brutte notizie per i telespettatori di Beautiful, Una vita e Il Segreto che nei prossimi giorni si troveranno a fare i conti con diverse variazioni di orario delle loro soap e telenovelas preferite. Le tre serie, solitamente in onda sette giorni su sette, affronteranno un'inevitabile variazione di programmazione già a partire da sabato 8 giugno. Con l'arrivo dell'estate, Mediaset ha deciso di facilitare le gite fuori porta degli italiani, facendo in modo che non ci sia il rischio di perdere nessun episodio nei giorni festivi e pre-festivi.

Tale decisione finirà per avere delle conseguenze proprio nei palinsesti del sabato e della domenica. Le variazioni degne di nota non si limiteranno a questo e avranno a che fare anche con il giorno serale in cui andranno in onda Il Segreto e Una Vita, oltre che con la durata della telenovela ambientata nel quartiere cittadini di Acacias 38.

Tutte le soap sospese il sabato e la domenica

Il periodo primaverile, soprattutto dopo la fine dell'appuntamento pomeridiano di Amici, ha visto Beautiful, Una Vita e Il Segreto andare in onda pressoché tutti i sabati pomeriggio, con buoni risultati anche sul fronte degli ascolti.

Mediaset Canale 5: la programmazione del sabato e della domenica

Tale piacevole abitudine sarà interrotta sabato 8 giugno, quando nessuna delle tre storie d'amore verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset. Al loro posto, ci sarà una fiction ovvero la replica de "L'Isola di Pietro" con Gianni Morandi. Analogo provvedimento anche per domenica 9 giugno: proprio come accaduto la scorsa settimana in occasione della Festa della Repubblica Italiana, su Canale 5 non ci saranno i tre programmi ma troverà spazio la fiction "L'Onore e il Rispetto - Ultimo Capitolo" con Gabriel Garko.

Tale variazione dovrebbe essere riconfermata anche nelle settimane successive, anche se sarà meglio tenere sotto controllo ulteriori cambiamenti, considerando che Mediaset non è nuova a sorprese dell'ultimo minuto.

Una Vita si riduce, Il Segreto aumenta

Proseguendo con le variazioni della programmazione di Beautiful, Una Vita e Il Segreto, va ricordato che le due serie iberiche andranno in onda nella prima serata di sabato 8 giugno su Rete 4. L'episodio che un tempo veniva trasmesso il martedì sera verrà dunque spostato, almeno per il momento, al sabato con i soliti orari: Il Segreto comincerà alle ore 21:25 e successivamente passerà parola alla "cugina" Una Vita a partire dalle ore 22:30.

Si segnalano delle novità anche nella settimana che si aprirà il 10 giugno. A partire da tale data farà la sua comparsa su Canale 5 la nuova soap turca "Bitter Sweet - Ingredienti d'amore" che prenderà il posto di Uomini e donne. La puntata di Una Vita tornerà dunque a ridursi, restando ai tradizionali orari del palinsesto invernale ovvero dalle ore 14:10 alle ore 14:45. Con la fine del Grande Fratello 16, la cui finalissima verrà trasmessa il 10 giugno, il daytime del reality show non ci sarà più.

Ne conseguirà che dal giorno successivo, Il Segreto potrà finalmente iniziare alle ore 16:10 circa.