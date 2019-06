Il 26 giugno debutterà alle 21:25 su Canale 5 la prima stagione di Riviera, la Serie TV prodotta nel 2017 e trasmessa su Sky Atlantic. Lo show sarebbe dovuto andare in onda sul canale Mediaset a settembre, ma poi la messa in onda fu rimandata. Nella giornata di ieri un promo ha comunicato la data del debutto della serie. I dieci episodi di cui è composta la prima stagione, salvo cambiamenti, dovrebbero essere trasmessi in cinque serate a partire da mercoledì 26 giugno.

Pubblicità

Pubblicità

La serie è un thriller drammatico con protagonista Georgina, una giovane curatrice d'arte sposata con il milionario Constantine Clios. Nei primi due episodi di Riviera la vita della protagonista, interpretata da Julia Stiles, verrà sconvolta dall'improvvisa morte del marito. Convinta che non si sia trattato di un incidente, inizierà a scavare nel passato del defunto e scoprirà alcune cose che fino ad allora aveva ignorato.

Riviera, prima stagione da mercoledì 26: anticipazioni episodi 1x01 e 1x02

La serie Riviera inizia subito con la morte improvvisa di Constantine Clios, un milionario della Costa Azzurra sposato con la giovane esperta d'arte Georgina Marjorie.

Non perdere le ultime notizie! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa di più oppure scopri qui tutti i Canali. Ti terremo aggiornato sulle novità che non puoi perderti! Serie TV Anticipazioni Tv

L'uomo muore in seguito all'esplosione del suo yacht. Quello che sembra un incidente, in realtà non è un tragico imprevisto, ma la conseguenza dei loschi affari del potente filantropo, tenuto sotto controllo dall'Interpol. La donna capisce che c'è qualcosa di poco chiaro dietro la morte del marito e inizia ad indagare sul suo passato da cui emerge che il milionario nascondeva più di qualche segreto. Le cose si complicano quando riappare l'ex moglie di Constantine, Irina.

Pubblicità

Quest'ultima, dopo essere venuta a conoscenza della morte dell'ex marito, ha deciso di rifarsi viva per gestire gli affari dei Clios e concludere un misterioso accordo. Irina si offre di aiutare Georgina nelle indagini, pensando di poterne approfittare per riappropriarsi del potere che aveva in passato. Georgina scopre alcune verità riguardo al marito che iniziano a metterla in serio pericolo coinvolgendo anche Christos, il primo figlio di Constantine che ha ricoperto il ruolo svolto dal padre negli affari di famiglia.

Christos ha due fratelli, il riflessivo Adam e la fragile Adriana. Georgina scopre che la famiglia Clios ha molti scheletri nell'armadio, questioni losche, bugie e segreti che emergono quando la protagonista decide di scavare nel passato dei suoi componenti.

Riviera, curiosità e cast della serie

Riviera è una serie tv britannica prodotta da Sky, composta da due stagioni e da poco rinnovata per un terzo ciclo di episodi. La serie è trasmessa da giugno 2017 sui canali Sky di cinque Paesi: Italia, Regno Unito, Irlanda, Austria e Germania.

Pubblicità

Il creatore dello show è Neil Jordan, sceneggiatore e regista irlandese famoso per film come 'Intervista col vampiro' e 'Michael Collins' e la serie televisiva 'I Borgia'. Il cast di Riviera è composto da Julia Stiles (Georgina), Lena Olin (Irina), Iwan Rheon (Adanm), Dimitri Leonidas (Christos), Roxanne Duran (Adriana), Anthony La Paglia (Constantine), Adrian Lester (Robert) e Phil Davis (Jukes).