La soap opera 'Un posto al sole' è una delle più amate e apprezzate dai milioni di telespettatori italiani per la capacità di attirare un pubblico eterogeneo curioso di conoscere i cambiamenti presenti nella vita dei personaggi principali. Le anticipazioni dell'episodio numero 5280 in onda sul piccolo schermo venerdì 21 giugno svelano che sarà al centro dell'attenzione la questione riguardante Tommaso. I parenti si prepareranno a dare l'ultimo saluto all'uomo scomparso in circostanze misteriose e la famiglia Ferri farà i conti con l'arrivo nella città di Napoli di Leonardo (Erik Tonelli).

Quest'ultimo avrà la fortuna di essere il sosia di Tommaso e avrà intenzione di instaurare un buon rapporto con Filippo e la moglie. Arriverà il giorno delle esequie di Tommaso, dove ci sarà la presenza di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), Serena (Miriam Candurro) e Filippo (Michelangelo Tommaso). Leonardo sarà vicino a commettere degli errori che faranno infittire il mistero sulla sua persona.

Niko intenzionato a scoprire la verità sulla vita sentimentale di Beatrice

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Niko che vorrà aiutare Diego (Francesco Vitiello) a scoprire la verità intorno alla vita sentimentale della donna.

La Lucenti dimostrerà di essere sfuggente ma è evidente che l'avvocatessa sia impegnata con un'altra persona e il dottor Poggi riuscirà nell'intento di farsi raccontare la verità dalla collega con la quale condivide l'attività di lavoro. Beatrice si farà convincere dall'amico a raccontare la realtà dei fatti e sarà pronta per parlare all'uomo della vita sentimentale.

Vittorio deve fare i conti con il ritorno di Anita nella sua vita

Il fidanzato di Susanna (Agnese Lorenzini) proverà a proteggere Beatrice (Marina Crialesi) e la inviterà a fare attenzione ai rischi derivanti dalla relazione con una persona sposata.

Niko (Luca Turco) sarà pronto per mettere in guardia l'amica nella speranza che possa riflettere sulla situazione pericolosa nella quale si trova. Nel frattempo Vittorio (Amato D'Auria) penserà di aver trovato la stabilità nel rapporto con Alex ma si renderà conto della gravità della vicenda dopo il ritorno di una persona inaspettata. Si tratta di Anita che complicherà la vita del giovane uomo che dovrà resistere alle tentazioni della ragazza con la quale ha avuto una storia complessa.

Il Del Bue sarà diviso tra due donne e non sarà in grado di gestire la questione. Il figlio di Guido (Germano Bellavia) sarà stanco di sopportare le pressioni di Alex e allo stesso tempo dovrà resistere alle avances di Anita (Ludovica Bizzaglia).