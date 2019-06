E' ormai arrivato il periodo più caldo dell’anno e le vacanze per gli amanti delle Serie TV significano anche sedersi davanti alla tv o al pc a gustarsi le storie di cui sono degli appassionati spettatori. Che si guardi una o più stagioni da soli o in compagnia non cambia il risultato, perché concedersi una sana sessione di binge watching appaga totalmente lo spettatore che si trova in vacanza. La scelta dei contenuti proposti agli abbonati di Sky nel mese di luglio non è povera di prodotti interessanti.

Tra le serie tv in programmazione il prossimo mese sono previste il fantasy fumettistico 'Legion', che ritorna con la terza ed ultima stagione, e il thriller 'Riviera' con gli episodi inediti della seconda. Per chi vuole godersi all'aria aperta le serie di cui è appassionato, Sky consente agli abbonati di guardare dal pc i contenuti in streaming su NowTV e su smartphone o tablet con l'app SkyGo. In alternativa, la piattaforma consente con Sky On Demand la possibilità di creare un palinsesto personalizzato che si adatti alle esigenze di ciascuno.

Le serie dal 3 luglio su Sky: Riviera 2 e Legion 3

La seconda stagione inedita di Riviera debutterà su Sky Atlantic il 3 luglio, con due episodi a settimana. La serie tv britannica ambientata in Costa Azzurra, con Julia Stiles nei panni della protagonista Georgina, ripartirà da dove si era conclusa la prima stagione. La vedova del milionario Clios, dopo aver indagato sul passato del marito, si ritroverà nella posizione prestigiosa nel mondo dell'arte che è riuscita ad acquisire negli episodi precedenti.

Cercheranno di ostacolarla Irina, la prima moglie del marito, e i figli Christos e Adriana. A complicare ancora di più le cose ci sarà la ricca famiglia degli Eltham che nasconde non pochi segreti. I nuovi arrivati sono Lady Cassandra e i figli Daphne e Nico. Il personaggio di Jukes non sarà presente nella nuova stagione, mentre tutti gli altri riprenderanno il ruolo che avevano nel primo ciclo di episodi. Sempre mercoledì 3 luglio debutterà la terza ed ultima stagione di Legion la cui programmazione prevede la messa in onda sul canale Fox di un episodio a settimana.

Tutti i personaggi della serie dovranno affrontare le conseguenze di quanto è accaduto negli episodi precedenti. Scoperto che David Heller (Legion) è il vero villain della storia, gli altri personaggi cercheranno di fuggire da lui e alcuni, tra cui Syd e Shadow King, tenteranno di fermare il mutante. La trama sarà più intricata e non mancheranno i salti temporali.

Le altre serie in programma a luglio

Nel palinsesto di luglio Sky ha pensato di soddisfare i diversi gusti dei telespettatori.

Per chi ama l'animazione con un pizzico di ironia è previsto il ritorno de 'I Griffin' con gli episodi della 13esima stagione su Fox Animation e in simulcast su Fox dal 7 luglio. Per gli amanti delle arti marziali dal 15 luglio andrà in onda su Sky Atlantic la serie 'Warrior', nata dagli appunti di Bruce Lee e prodotta dalla figlia Shannon. Tra le altre serie tv in uscita a luglio 2019, Sky proporrà, per gli appassionati di fantascienza, il film tratto dalla serie 'Timeless', realizzato per concludere le vicende dei suoi protagonisti.

Il film andrà in onda il 16 luglio alle 21:00 sul canale Fox. Infine, non mancheranno i momenti di svago per lo spettatore che preferisce un intrattenimento più 'leggero'. E' previsto, infatti, l'arrivo su Fox della 13esima stagione di 'It's always sunny in Philadelphia'. La sit-com di successo andrà in onda dal 19 luglio alle 21:50.