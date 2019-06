La stagione 2018/2019 di Uomini e donne è terminata e mentre il web impazza per capire chi saranno i tronisti nella prossima stagione e quali corteggiatori avremo già conosciuto nel piccolo schermo, le coppie uscite da questo programma si stanno dedicando ad una conoscenza più approfondita e, per la prima volta, trascorreranno l’estate insieme.Stiamo parl ando di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, Teresa Langella e Andrea Del Corso; Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi; Luigi Mastroianni e Irene Capuano; Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino; Andrea Zelletta e Natalia Paragoni; Giulia Cavaglià e Manuel Galiano.

Non possiamo dire altrettanto per l’ex tronista Mara Fasone che ha abbandonato il trono senza arrivare neanche ad una scelta, né per Angela Nasti che dopo neanche due settimane si è già lasciata con l’ex corteggiatore Alessio Campoli.

Ci sono coppie che si stanno conoscendo pian piano, mentre altre dal giorno della scelta non sembrano volersi allontanare neanche per un giorno, come la coppia formata da Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. Dal giorno della scelta sono stati a casa di lei, a casa di lui, li abbiamo visti a Praga per motivi di lavoro, e poi di nuovo un po’ da lei e un po’ da lui.

Qualche giorno fa sono stati all’Ikea per iniziare a fare acquisti per la “loro” casa, o meglio la casa di Andrea che sembra essere diventata il rifugio d’amore della coppia.

E per sottolineare quanto siano uniti, quanto si amino, i due neofidanzati hanno deciso di farsi un tatuaggio di coppia, simile ma non identico: un diadema da Regina per lei ed una corona da Re per lui. Non è un simbolo casuale quello tatuato, dal momento che fin dalla prima esterna Natalia lo ha sempre chiamato “principino”.

E fu colpo di fulmine

Che Andrea e Natalia si piacessero è stato evidente a tutti fin dal primo giorno in cui lui ha avuto la fortuna di sedere sulla famosa sedia rossa. All’epoca Natalia corteggiava Ivan Gonzalez, un altro tronista dell’ultima edizione di Uomini e Donne, ma se prima dell’arrivo di Andrea lei già lamentava problemi con Ivan, al suo arrivo le lamentele si sono fortificate e l’ex corteggiatrice non ha esitato un attimo quando Andrea le ha chiesto di fare un’esterna insieme.

Esterna che ha suscitato reazioni di rabbia e gelosia su Ivan, ma che alla fine ha deciso di scegliere Sonia, l’altra corteggiatrice. E se all’inizio non sono state poche le persone che hanno visto la sua scelta come un ripiego, a distanza di qualche mese la coppia ha dimostrato di amarsi tanto.

Dichiarazioni importanti

Natalia e Andrea continuano il loro sogno d’amore e proprio in questi giorni l’ex tronista si è lasciato andare a dichiarazioni importanti, confessando di non aver mai provato un sentimento così forte per una ragazza, come quello che prova per Natalia.

Non solo, ma ha ammesso che vorrebbe creare al più presto una famiglia con Natalia, perché gli viene naturale pensare ad una famiglia quando pensa a lei.