Prosegue l'appuntamento con la longeva soap opera tedesca, 'Tempesta d'amore'. I colpi di scena non mancano all'interno della serie come dimostrato dall'arrivo di new entry tra cui spicca l'arrivo di un personaggio inedito che si aggiunge al cast fisso. Le anticipazioni rivelano che, nelle puntate tedesche, ci sarà l'arrivo di una persona pronta per sconvolgere gli equilibri. Si tratta di Lucy Ehrlinger, la sorella di Romy che è una delle figure principali della soap che ha appassionato il pubblico per via della storia con Paul Lindbergh.

L'uomo si era innamorato della ragazza nel momento in cui ha dovuto fare i conti con la cecità. E' stato svelato che, nel corso della puntata numero 3.190 che sarà trasmessa in Germania il 22 luglio, arriverà il momento di fare la conoscenza di Lucy.

Le differenze tra le due sorelle

Non ci vorrà molto tempo per rendersi conto delle differenze tra le due sorelle per quanto riguarda il carattere. La mora Romy è una ragazza timida, mentre un discorso differente deve essere fatto per la bionda Lucy che farà notare una personalità molto forte.

Gli spoiler rivelano che Lucy finirà per prendersi una cotta nei confronti di Robert ma non sarà l'unica peculiarità di questo nuovo personaggio. Le anticipazioni rivelano che si tratta di una donna dotata di coraggio e determinazione la cui storia si mostra densa di curiosità inaspettate. La ragazza ha lasciato l’abitazione familiare all'età di sedici anni partendo alla scoperta del mondo e nel corso degli anni ha vissuto in diversi luoghi.

Romy sorpresa dall'arrivo di Lucy

Romy rimarrà sorpresa dall'arrivo della sorella a Bicthlheim e crederà che si tratti di una presenza passeggera.

La donna farà delle valutazioni sbagliate e Lucy riuscirà a ricoprire un ruolo di rilievo dopo essere divenuta organizzatrice di eventi. La ragazza arriverà al Furstenhof e mostrerà alla consanguinea l'intenzione di volerle fare una sorpresa, ma non sarà sincera. Il motivo della visita sarà legato ai problemi economici che sta attraversando, ma la situazione si complicherà dopo che Lucy ha un incontro in hotel con Robert (Lorenzo Patanè) e finirà per innamorarsi dell'uomo.

L'approdo della Ehrlinger sarà determinante per creare ulteriori problemi nel rapporto tra Saalfeld ed Eva. Il ruolo di Lucy è interpretato dall'attrice Jennifer Siemann che ha un ottimo talento come cantante e ballerina.