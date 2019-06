Claudia Merli e Dario Loda, li abbiamo conosciuti nella seconda edizione di Temptation Island, programma a cui hanno partecipato insieme a Emanuele D’Avanzo e Alessandra De Angelis, Gianmarco Valenza e Aurora Betti, Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo.

Dopo alcuni alti e bassi, la coppia continua ad essere innamorata da oltre dodici anni e proprio nella serata di ieri, nel rispondere ad alcune domande che gli erano state poste sul suo profilo Instagram, Claudia ha fatto sapere di aver finalmente trovato casa con Dario.

La crisi che li ha visti coinvolti una parte del 2016 e una parte del 2017 sembra quindi essere ormai un vago ricordo per la coppia, che sta tornando ad abitare insieme!

Proprio nella giornata di ieri Claudia ha spiegato che finalmente hanno avuto le chiavi della loro nuova casa e che presto torneranno a vivere insieme.

La coppia è già stata anche all’Ikea, ha raccontato sempre la fidanzata, ma Dario sembra essere di gusti difficili, perchè sono usciti dalla famosa catena con solo due acquisiti.

Ancora non ci è dato sapere cosa abbiano comprato, perchè ce lo mostreranno solo nei prossimi giorni, come sempre nei prossimi giorni faranno vedere la loro casa.

Non solo, ma sempre rispondendo ad alcune domande su Instagram, Claudia ha fatto sapere di volersi sposare, ma di stare aspettando la proposta di Dario che per adesso non sembra arrivare, e di non essere ancora pronta per diventare mamma, ma di iniziare a pensarci, magari per il prossimo anno. E a chi le domanda se spara di avere un bambino o una bambina, risponde sicura “una bimba direi”.

Una coppia stabile e longeva

Claudia e Dario si sono fidanzati quando erano poco più che adolescenti, ma dopo cinque anni si sono lasciati a causa di un tradimento compiuto da Dario con un’amica di Claudia. Tradimento di cui si è pentito immediatamente. Da allora non è stato facile per Claudia riuscire a ritrovare la fiducia nei suoi confronti e questo è uno dei motivi che ha spinto la coppia a partecipare alla seconda edizione di Temptation Island.

Durante la trasmissione, per poter capire quanto Dario fosse davvero innamorato e mettere in gioco la sua fiducia, Claudia gli ha fatto uno scherzo, architettato con l'aiuto di un tentatore ed i consigli complici delle altre protagoniste fidanzate di quella edizione. Lo scherzo riuscì perfettamente, forse anche troppo dal momento che Dario era seriamente intenzionato ad uscire dal programma da solo; ma quando seppe dello scherzo entrambi hanno confermato di essersi resi conto di amarsi ancora più di quando erano entrati nel programma e da lì sono usciti fuori insieme.

Da allora, tranne alcuni alti e bassi (l’ultimo nel 2017), non sembrano esserci più dubbi sulla loro relazione al punto da decidere di tornare a vivere insieme.