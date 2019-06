Lunedì 24 giugno buona parte delItalia si trovava davanti alla televisione per guardare la prima puntata dell'edizione 2019 di Temptation Island, che ha riscontrato l'esito di 3,5 milioni di telespettatori e di circa il 22% di share. Caratterizzata dalla riconferma del conduttore Filippo Bisciglia, la puntata è iniziata, come di consueto, con la presentazione delle coppie e i motivi che le hanno condotte a partecipare al programma. Protagoniste di Temptation Island sono le sei coppie: Massimo e Ilaria, Sabrina e Nicola, Jessica e Andrea, Katia e Vittorio, David e Cristina, Nunzia e Arcangelo. Ma a sfidare la lealtà e la fiducia di quest'ultime sono i tentatori e le tentatrici, tra cui già spiccano nomi conosciuti: Giulio Raselli e Rodolfo Salemi (già visti nel programma di Maria De Filippi, Uomini e donne, il primo alla corte di Giulia Cavaglia, il secondo a quella di Maria Fasone).

Partecipano al programma anche Alessandro Cannataro (corteggiatore della famosa Sara Affi Fella, protagonista di un recente scandalo), Nicolas Bovi, ex fidanzato della tronista Beatrice Valli, da cui ha avuto anche un figlio di nome Allie, e Federica Lepanto, vincitrice della 14^ edizione del Grande Fratello.

I fidanzati e le fidanzate del programma sono stati portati su una nave e poi divisi in due gommoni, che sono sbarcati nell'Is Morus Relais in Sardegna.

Dopo il primo incontro con i loro e le loro "coinquilini\e" di questo viaggio, le coppie si sono date l'ultimo saluto, con l'augurio di riscoprire il proprio rapporto, una volta passati i 21 giorni di separazione. Ma non appena staccati dai propri partner, già alcuni partecipanti hanno mostrato tentennamenti nel momento in cui hanno avuto la possibilità di entrare in rapporti più stretti con i propri tentatori.

Una tentatrice ha già lasciato il programma e ha fatto alcune rivelazioni sui social

In particolare è stata la tentatrice Federica Lepanto a suscitare la prima reazione di Ilaria, fidanzata di Massimo da due anni e mezzo.

Infatti tra i due è nata sin da subito una forte affinità e un certo feeling, che li ha portati a passare la maggior parte del loro tempo disponibile insieme. Lei addirittura ha tentato di baciarlo, ma lui le ha porto la guancia. Nonostante questo atto di apparente lealtà, ha ammesso che probabilmente, senza la presenza delle telecamere, sarebbe stato disposto a baciarla. In seguito a ciò sono scaturiti i primi insulti verso la vincitrice del GF, che ha deciso di sostenere un botta e risposta su Instagram, accennando anche, forse involontariamente, ad alcuni spoiler sul programma.

La Lepanto, in merito all'accusa di aver distrutto la coppia di Temptation, ha risposto con la spiegazione del vero ruolo della "tentatrice", che non è quello di rubare il fidanzato ad un'altra donna, bensì di confrontarsi con i ragazzi fidanzati, ascoltare i loro problemi, e aprirgli gli occhi sulla loro reale relazione. Lo spoiler principale a cui ha accennato Federica riguarda la sua uscita prematura dal programma, che probabilmente dovrebbe assicurare un falò di confronto tra Massimo e Ilaria, al termine del quale la tentatrice avrebbe lasciato definitivamente il programma.